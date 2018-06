Inter | Icardi ‘perde la testa’ | fotografa Wanda Nara nuda e pubblica su Instagram

Calciomercato Juventus - l'Inter avrebbe offerto Icardi : la situazione Video : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva. La Juventus, infatti, vorrebbe puntare su un top player in attacco. Il valore del centravanti argentino, che due anni fa fu pagato ben novanta milioni di euro dal Napoli, ora si aggira tra i cinquanta e cinquantacinque milioni di euro. Su di lui è ...

Lautaro pronto per l'Inter : «In coppia con Icardi. Prezzo? Una follia» : l'Intervista di Lautaro Martinez, neo-attaccante dell'Inter, ai microfoni di Fox Sport in cui parla della prossima avventura in nerazzurro, dell'esclusione dal Mondiale e dal prezzo pagato per il suo cartellino

Icardi via dall'Inter?/ L'argentino tra Juventus e Chelsea - novità a breve? (Ultime notizie) : Mauro Icardi lascerà davvero l'Inter nella sessione estiva di calciomercato? L'attaccante argentino è conteso da Chelsea e Juventus ma altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:07:00 GMT)

Inter - Martinez scalpita : "Non vedo l'ora di giocare con Icardi" : La nuova stagione deve ancora iniziare, ma Lautaro Martinez è già carico come una molla. La voglia di Inter è tanta e il "Toro" lo conferma ai microfoni di Fox Sport, a cui ha confessato tutto l'entusiasmo per la nuova avventura a tinte nerazzurre. 'Avevo tantissime offerte, ma per fortuna ho scelto l'Inter. Sono sicuro che sia stata la decisione migliore", ...

Inter vs Juve : Svolta Icardi nella notte! : Secondo 'Rai Sport', il club nerazzurro starebbe lavorando al rinnovo di contratto con aumento d'ingaggio del centravanti nerazzurro, attualmente in scadenza nel giugno 2021. L'Inter vorrebbe anche ...

Inter - clamoroso : i nerazzurri hanno offerto Icardi alla Juve. Di mezzo anche Mandzukic… : Inter, clamoroso- Secondo quanto riportato da Fabio Ravezzani, e da “Top Calcio 24″, l’Inter avrebbe chiamato la Juventus offrendo il cartellino di Mauro Icardi ai bianconeri. La dirigenza nerazzurra si sarebbe stufata dei continui tira e molla del giocatore e del suo agente, Wanda Nara. Continui tira e molla votati al rialzo dell’ingaggio, riproposti ogni fine […] L'articolo Inter, clamoroso: i nerazzurri hanno ...

Tifosi dell’Inter furiosi con Wanda Nara : la donna di Icardi manda messaggi “bianconeri” [GALLERY] : Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha scatenato l’ira di alcuni Tifosi dell’Inter sui social. La compagna del capitano nerazzurro infatti, ha postato la foto di un viaggio, una foto che è stata vista come un messaggio alla Juventus. Si tratta dell’immagine di una zebra, fotografata durante un Safari. La zebra è notoriamente il ‘simbolo’ della Juventus e ne richiama anche i colori bianconeri. Insomma, una foto che alcuni hanno ...

Inter - attenzione : apertura al sacrificio di Icardi in ottica fair play finanziario : Inter- Come riportato dai colleghi di “Premium Sport“, l’Inter sarebbe pronta a dire addio a Mauro Icardi. La dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di non opporsi al potenziale pagamento di un club estero della clausola da 110 milioni di euro dell’attaccante argentino. OCCHIO ALLA JUVE La Juve osserva Interessata. Il sacrificio di Icardi sarà approvato solamente […] L'articolo Inter, attenzione: apertura al sacrificio ...

Icardi via dall’Inter?/ Clausola valida a luglio - non tocca il Fair Play. Intanto Mauro va in vacanza : Icardi via dall’Inter? Clausola valida a luglio, non tocca il Fair Play che richiede conti a posto entro il 30 giugno. Intanto Mauro va in vacanza e per il rinnovo...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:17:00 GMT)

Inter-Icardi - freddezza sul rinnovo : Il capitano è partito per le ferie. Il club non si opporrebbe nel caso in cui qualcuno decidesse di pagare la clausola

La Juve pressa Icardi e l'Inter pensa a Higuain. Emre Can a Torino : c'è la data : Mauro Icardi è partito nel pomeriggio per le vacanze a New York , senza sciogliere i dubbi sul suo futuro. Le voci di un interessamento da parte della Juventus hanno iniziato a circolare da domenica e ...

Inter - Skriniar allontana il Barcellona : “Resto qui. Icardi? Io credo che…” : Inter, Skriniar- Skriniar allontana il Barcellona e giura amore all’Inter. Il difensore, Intervistato al termine dell’amichevole della sua Nazionale, ha chiarito la sua posizione in vista del futuro. Parole decise e ferme: “Resto per giocare la Champions con l’Inter. Questo é il mio obiettivo. Sono contento di aver centrato la qualificazione nell’ultima partita, dobbiamo prepararci […] L'articolo Inter, ...

Toni vota sì allo scambio Higuain-Icardi tra Juve e Inter : Le parole di Toni a Tuttosport: scambio tra Icardi e Higuain per Inter e Juventus? Ecco cosa ne pensa l'ex campione del mondo