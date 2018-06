Inps | in Italia più di 400mila pensioni pagate da oltre 38 anni

Precariato in Italia : i dati dell'Osservatorio dell'Inps riferiti a marzo 2018 : Pochi giorni fa l'Inps ha messo a disposizione in un comunicato stampa i dati relativi all'osservatorio sul Precariato in Italia riferiti ai primi 3 mesi del 2018. Ne emerge un quadro leggermente migliore dell'Italia dal punto di vista dell'occupazione rispetto allo stesso periodo dello stesso anno,soprattutto per quanto riguarda i contratti trasformati da tempo determinato a indeterminato. Stando ai dati diffusi dall'Inps, i quali entro in ...

Inps - ecco come sono le pensioni erogate in Italia : Più della metà di anzianità o anticipate, il 30% quelle ai superstiti poi ci sono "vecchiaia" e "inabilità". Il 58,6% alle donne

L'Inps non paga le pensioni? Vergogna italiana. Feltri bastona Boeri : cosa fa coi vostri soldi : Notizie dalla Previdenza sociale. Essa è in procinto di assumere mille dipendenti da collocarsi non si sa dove né con quali mansioni. Le spese dell' ente aumenteranno a dismisura e se ne ignora il ...

Viveva in Brasile ma incassava l'assegno sociale Inps in Italia : denunciato un 90enne : Viveva in Brasile dagli anni Cinquanta, poi nel 2005 ha chiesto la residenza nel Comune di San Cesareo, vicino Roma, per percepire l'assegno sociale dell'Inps. La guardia di Finanza ha però scoperto tutto e un uomo di...

Cgia : Modello 730 - Fisco e Inps rimborseranno 9 - 5 mld a italiani : Roma, 14 apr. , askanews, Gli oltre 20 milioni di contribuenti italiani che anche quest'anno presenteranno il Modello 730 recupereranno almeno 9,5 miliardi di euro. Il rimborso medio che il Fisco ...

Modello 730 - Fisco e Inps rimborsano gli italiani : “900 euro ai lavoratori” : Buone notizie per i contribuenti: i 20 milioni di italiani che quest’anno presenteranno il Modello 730 recupereranno...

Scuola - Pensioni : l'Inps ricorda agli italiani dell'aumento di 5 mesi dell'età pensionabile : 'Visto che la politica e il legislatore non riescono a far prevalere il buon senso e la giustizia, spetterà ai giudici mettere a posto le cose. Ricordo che diversi studi scientifici, anche recenti, ...

Boeri (Pres. Inps) : Povertà - in Italia reddito minimo c’è : Boeri: Basta mette bandierine, serve impegno per maggiori risorse – Roma – Tito Boeri, Presidente dell’Inps, ha rilasciato alcune dichiarazioni. E’ infatti intervenuto nel dibattito attorno... L'articolo Boeri (Pres. Inps): Povertà, in Italia reddito minimo c’è proviene da Roma Daily News.