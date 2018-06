Ingegneri si nasce o si diventa?

Ingegneri per l’auto del futuro : nasce a Napoli la Kineton Academy : Oggi un’automobile incorpora molto più potere computazionale di quanto ne disponesse la Nasa per inviare astronauti sulla Luna nel 1969. Tra macchine a guida autonoma e interfacce sempre più naturali per far dialogare l”’intelligenza” dell’autoveicolo e quella dell’autista, gli Ingegneri specializzati nel settore automobilistico sono i testimoni più diretti della rivoluzione 4.0. Una trasformazione che ...