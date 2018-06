Infertilità femminile associata a specifiche condizioni patologiche

fondazioneserono

(Di lunedì 4 giugno 2018) L’di coppia colpisce sempre più donne e uomini non più giovanissimi spesso affetti da patologie sistemiche. In tal senso, la valutazione dello specialista deve avere come obiettivo non solo quello di identificare o escludere una causa die/o maschile strettamente connessa all’apparato riproduttivo, ma anche quello di valutare lo stato generale di entrambi i componenti della coppia infertile. Si vedranno di seguito le maggiori patologie sistemiche che possono avere effetti negativi sulla fertilità. Sovrappeso, obesità e disturbi del metabolismo glucidico A causa di disfunzioni ormonali correlate all’attività endocrina e metabolica del tessuto adiposo, spesso il sovrappeso e l’obesità sono associati ada anovulazione (ciclo ovulatorio in cui manca il rilascio dell’ovocita)/oligo-ovulazione (scarsi cicli ovulatori con produzione di ...