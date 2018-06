India | padre bacia il figlio neonato e lo abbandona di fronte a una chiesa

E' morto Robert India na - padre della scultura pop 'Love' : La straordinaria fama di Indiana è è legata alla sua scultura 'Love' , icona inconfondibile della Pop Art , che si può ammirare in importanti luoghi pubblici di tutto il mondo, dalla Seventh Avenue a ...

Addio a Robert India na - il padre della celeberrima LOVE : Da allora ha esposto in tutto il mondo, partecipando anche a diverse rassegne internazionali, come la quarta edizione di Documenta a Kassel , nel 1968, e alla terza Biennale di Scultura di Monte ...

Orrore India - padre stupra la figlia per 6 mesi/ Asifa e le altre bimbe invisibili : 240mila uccise all’anno : India, padre stupra figlia per 6 mesi. Lui si giustifica dicendo: “Solo una cosa normale”. La moglie lo denuncia e lo fa arrestare. Ennesima storia horror da quella zona del mondo(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:48:00 GMT)