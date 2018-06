INCONTRO TRUMP-KIM JONG UN A SINGAPORE Casa Bianca conferma data del 12 giugno

Casa Bianca conferma : INCONTRO tra Trump e Kim il 12 giugno a Singapore : L'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un è in programma a Singapore per il 12 giugno alle ore 9. Lo ha comunicato la Casa Bianca. "Ci stiamo preparando ...

Gli Usa confermano l'INCONTRO Trump-Kim : 21.35 La Casa Bianca conferma che l'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, si terrà il 12 giugno alle 9 del mattino (ora locale,le 3 in Italia) a Singapore. Si tratta del primo incontro tra Trump e Kim. "Ci stiamo preparando attivamente per questo summit", ha detto Sarah Sanders, portavoce di Trump, affermando che "progressi significativi" sono stati fatti nelle discussioni con Pyongyang.

Kim Kardashian ha reso l'assurdo INCONTRO con Trump un momento di empatia : ...svolgimento di queste sensazioni da incubo è la deprecazione benaltrista di un evento fra l'inutile e il surreale che fa sembrare l'incontro fra Elvis Presley e Richard Nixon una Yalta della politica ...

Singapore si prepara a ospitare l'INCONTRO del secolo tra Trump e Kim : Se finalmente avrà luogo, l'incontro promette di essere uno dei più grandi eventi geopolitici degli ultimi anni e si svolgerà sotto i riflettori di tutto il mondo. Il precedente evento di interesse ...

Kim Kardashian : le migliori reazioni all'INCONTRO tra la star e Donald Trump : Il presidente degli Stati Uniti ha postato una foto dell'inedito meeting con la Kardashian, che sta facendo il giro del mondo. Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and ...

Kim Chang-son inviato a Washington per sondare il clima dell'INCONTRO tra Trump e Kim Jong-un : PRIMAPRESS, - Washington - Per consentire che il summit tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un si svolga in sicurezza, uno dei più alti funzionari del ...

INCONTRO tra Donald Trump e Kim Jong-un : coreani volano negli Usa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà. Appuntamento il 12 giugno a Singapore. Intanto uno dei più alti

INCONTRO Kim-Moon : riaperto dialogo con Trump/ Vertice a Singapore? Le intenzioni del leader nordcoreano : Coree, Vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:35:00 GMT)

Nuovo INCONTRO Kim- Moon al confine per parlare di Trump : Nuovo incontro al confine tra i leader della Corea del Nord e del Sud, cioè tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. Come un mese fa, quando annunciarono la fine ufficiale della guerra tra le due Coree, i due presidenti si sono incontrati in un villaggio di confine, argomento di discussione il vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord che il presidente americano Donald Trump ha messo in forse.Summit di pace tra le Coree: fine della guerra tra i due ...

INCONTRO KIM-MOON : ‘RIAPERTO’ VERTICE CON TRUMP A SINGAPORE/ Dubbi in Nord Corea e il ruolo della Cina : Coree, VERTICE a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare TRUMP". Si riapre possibilità del summit in SINGAPORE: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:27:00 GMT)