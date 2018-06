In un futuro lontano le giornate sulla Terra dureranno fino a 30 ore

MotoGp – Il futuro di Iannone lontano dalla Suzuki? Brivio non si sbilancia : “la situazione è incerta” : Davide Brivio e il futuro di Andrea Iannone : il team Suzuki non esclude un ‘addio’ col campione di Vasto Il mercato piloti è l’argomento più chiacchierato nelle ultime gare di MotoGp . Dopo un inizio di stagione che ha visto Rossi, Vinales e Marquez rinnovare i propri contratti con le rispettive squadre, adesso l’attenzione sembra tutta sulla Ducati, ma anche Suzuki è in movimento e le sue mosse potrebbero influire anche ...

Inter - slitta il rinnovo di Icardi : il futuro può essere lontano da Milano : Icardi via dall'Inter a giugno. E' la paura di buona parte dei tifosi nerazzurri, è uno scenario tutt'altro che impossibile. Il Corriere dello Sport oggi in edicola conferma quanto anticipato da Calciomecato.com: il rinnovo di Maurito, che sembrava essere vicino, è invece slittato al termine della stagione . L'Inter ha fatto sapere che non è ...