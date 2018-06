ilpost

: In Slovenia ha vinto la destra anti-immigrazione - ilpost : In Slovenia ha vinto la destra anti-immigrazione - GCBTN3 : RT @fnicodemo: I nazionalisti hanno vinto anche in Slovenia. Sveglia Europa, o sarà troppo tardi! - Keplero57 : RT @GogMagogtwit: ANCHE LA SLOVENIA DEPIDDINIZZATA? L'ex premier conservatore Jansa e il suo Partito democratico sloveno (Sds), su posizion… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Domenica si è votato per rinnovare il Parlamento: il partito conservatore SDS ha ottenuto il 25 per cento e ora dovrà trovare alleati per formare il governo