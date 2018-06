In nome di Sacko | il sindacalista dei migranti Scioperano i braccianti della piana di

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) In Calabria è il giorno dello sciopero deidi Gioia Tauro dopo l'uccisione di Soumayla, il 29enne originario del Mali freddato da un pallettone sparato da un fucile mentre era intento a raccogliere alcune lamiere in un vecchio stabilimento abbandonato di San Calogero, a pochi chilometri dalla tendopoli di San Ferdinando, doveviveva. Con lui suoi due amici e connazionali, Madiheri Drame, 30 anni, e Madoufoune Fofana, 27 anni, che sono rimasti feriti. Alle 12, proprio a San Ferdinando, ci sarà un'iniziativa con la partecipazione dei dirigenti del sindacato.era un punto di riferimento per i tantiche lavorano nella. Come scrive Repubblica, l'uomo collaborava con lo sportello del sindacato Usb aperto all'interno del campo. Era in prima linea per i diritti dei, dicono i sindacalisti che hanno proclamato lo ...