Immigrazione | le parole di Salvini creano il caso con la Tunisia | convocato ambasciatore

caffeinamagazine

: #Merkel: 'Italia lasciata sola a fronteggiare immigrazione'. Anche in passato sono arrivate parole simili da sosten… - NicolaMorra63 : #Merkel: 'Italia lasciata sola a fronteggiare immigrazione'. Anche in passato sono arrivate parole simili da sosten… - Radio3tweet : Il quotidiano @guardian invece riporta le parole di #Soros che sostiene come 'l'Europa debba aiutare l'Italia sul'i… - dmdarpizio : L'immigrazione è vitale, non va contrastata ma regolata. Le sagge parole di Stefano Allievi -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Dopo il viaggio in Sicilia, ecco la prima grana per il governo guidato da Giuseppe Conte. L’italiano a Tunisi, Lorenzo Fanara, è statodal ministero degli Esteri per trasmettere il “profondo stupore” del governo del Paese nordafricano per le dichiarazioni del ministro dell’Interno italiano, Matteo. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale ‘Tap’, citando una nota del ministero degli Esteri tunisino. In serata, il neo ministro dell’Interno italiano è intervenuto dicendo che “saremo ben contenti di organizzare un incontro nel più breve tempo possibile con il collega ministro dell’Interno tunisino per rafforzare e rinsaldare i rapporti sul fronte”. La reazione di Tunisi è arrivata dopo che, in visita domenica all’hotspot di Pozzallo, ha affermato che la...