Iliad Italia si presenta nel suo primo video spot

Iliad - offerta Italia/ Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone : il caso degli addebiti : Iliad, offerta Italia: Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone, il caso degli addebiti. I due operatori applicano tariffe internazionali: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Chiamate verso Iliad Italia salatissime e tariffate come internazionali : rimborsi TIM pronti? : Che gran brutta sorpresa quella di vedere le Chiamate verso Iliad Italia divorare letteralmente il credito telefonico sulla propria SIM. L'anomalia sta accadendo a non pochi clienti TIM che chiamando un contatto con scheda telefonica del nuovo operatore si sono visti addebitare cifre considerevoli. Il tutto perché la nuova numerazione è identificata come estera. Molto prima dell'uscita Italiana di Iliad Italia che ha avuto il via questo ...

Iliad arriva in Italia. Offerte vantaggiose e semplicità per un mercato da rinfrescare : Poche settimane fa il gruppo francese Vivendi è stato scalzato dal comando di Tim dal fondo americano Elliott; è notizia recente l’ingresso nel mercato della telefonia di un altro marchio francese: Iliad. Già ben radicato in Francia, dove ha raggiunto in pochi anni il 14% di quota di mercato (dopo Orange e Sfr) con 20,2 milioni di abbonati, ha un fatturato di circa 5 miliardi (di cui il 56% nel segmento della telefonia fissa e il 44% nella ...

Iliad Italia/ Solo in futuro consentita portabilità su SIM già attiva

Iliad ITALIA/ Primi speedtest confermano qualità e velocità della connessione

Iliad Italia/ Dubbi ma anche tanta curiosità : ecco la procedura di attivazione della Sim

Iliad ITALIA/ I dubbi anche sulla Iliad SimBox - efficiente ma è legale?

Iliad la Copertura Rete in Italia : ILIAD, la società francese di telefonia mobile, è finalmente approdata sul territorio Italiano con una super tariffa telefonica con telefonate illimitate verso tutti, SMS illimitati, 30 Giga di traffico internet a soli 5.99 €.--Con questa tariffa ILIAD si pone al primo posto come operatore telefonico con i prezzi più bassi e i servizi più ampi. La tariffa ha riscosso grande interesse negli utenti che si sono affrettati a prenotare la scheda ...

Iliad Italia/ Tutto quello che c'è da sapere - aspetti positivi e negativi : la nuova offerta in dettaglio

Iliad in Francia ha già cambiato l'uso dello smartphone - lo farà anche in Italia? : È il brand del momento e gli italiani che hanno valutato se stipulare un contratto con loro sono stati talmente tanti da mettere in difficoltà il loro sito Internet. Iliad, l'operatore telefonico dei ...

Iliad si è già attivata per localizzare gli IP in Italia : Abbiamo contattato Iliad questa mattina per sapere come avesse intenzione di muoversi sulla questione di cui vi abbiamo parlato ieri riguardante l'utilizzo di IP francesi e il geoblocking di alcuni servizi. L'articolo Iliad si è già attivata per localizzare gli IP in Italia proviene da TuttoAndroid.

La compagnia telefonica Iliad sbarca in Italia con le sue tariffe low-cost : 5 - 99 euro : La compagnia telefonica francese Iliad è appena sbarcata in Italia. E per voce del suo amministratore delegato Benedetto Levi, recapita già alle concorrenti un bel biglietto da visita: "Hanno paura del nostro arrivo e hanno ragione". Sul palco milanese della presentazione-evento del nuovo brand,si parla dell'offerta di lancio tesa a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni Italiano. E in effetti, almeno per il primo milione ...

Precisazioni sui primi problemi Iliad Italia : ulteriori feedback e situazione al 31 maggio : Si potevano facilmente prevedere, soprattutto nella prima fase, alcuni problemi Iliad Italia. Se da un lato determinati scenari per coloro che si sono immediatamente portati a casa una SIM della compagnia telefonica hanno in qualche modo sorpreso il pubblico, allo stesso tempo per noi addetti ai lavori era impossibile non immaginare che l'impatto del nuovo operatore potesse generare qualche disservizio e lamentela. Vedere per credere lo scenario ...

Primi Problemi Per La Rete Iliad In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]