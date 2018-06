Il vulcano in Guatemala come Pompei | decine di morti

Guatemala come Pompei - eruzione del vulcano del Fuego provoca oltre 60 morti e migliaia di sfollati : oltre 4 chilometri di cenere - L' eruzione ha sparso lapilli e cenere a oltre 4 chilometri di altezza. A quanto riportato dal Coordinamento nazionale per il controllo delle calamità, uno strato di ...

Esplode un altro vulcano, il Volcan de Fuego, in Guatemala

vulcano erutta in Guatemala : 25 morti e decine di feriti : Almeno 25 persone hanno perso la vita in seguito all'eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala, a circa 40 chilometri dalla Capitale. L'eruzione, già definita la più grande dal 1974 ad oggi, ha anche provocato il ferimento di centinaia di persone, quasi tutte residenti nei villaggi sulle pendici del Vulcano.Un fiume di lava, lo riferisce l'Agenzia per la Gestione dei Disastri del Guatemala (Conred) ha travolto il villaggio di El Rodeo, ...