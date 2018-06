Il Tar condanna le compagnie telefoniche | Via le antenne dalle scuole

'Via le antenne dalle scuole' : il Tar dà ragione ai genitori - Wind Telecom e Vodafone condannate : Le antenne elettromagnetiche sulla scuola materna ed elementare Cairoli e sul liceo Tacito, nel I Municipio, nel quartiere Prati-Trionfale, oggetto da tre anni di accanite battaglie dei genitori degli ...

Lili Reinhart incinta? La sTar di Riverdale svela la verità su Instagram e critica chi condanna il suo peso : Le voci su Lili Reinhart incinta sono vere? La protagonista della serie TV Riverdale non è nuova a questo genere di pettegolezzi, nati soprattutto da coloro che criticano le forme curvy del suo corpo. Le prime ipotesi sono circolate in rete dopo i Met Gala e in seguito ad alcune foto postate sa Cole Sprouse, suo collega di set e fidanzato nella vita reale. Molti utenti in rete infatti si sono chiesti se la giovane star 21enne fosse in dolce ...

Strage di Bologna - Francesca Mambro : “Siete stati depistati. Noi condannati sull’alTare della necessità storica” : “Siete stati depistati, stanno coprendo altri scenari, noi siamo stati condannati sull’altare della necessità storica, un processo fatto per coprire altre realtà: uno scenario politico internazionale che ha portato anche altre conferme e lei Cieri lo sa perché ha indagato su Kram”. Sono parole di Francesca Mambro, dette in aula a Bologna, in risposta al pm Enrico Cieri che le faceva notare che nel corso degli anni l’ex Nar ...

Bocciato per troppe assenze - Tar condanna la scuola a risarcirlo : “Troppo severa” : Il piccolo alunno aveva accumulato ben 335 ore di assenza e la scuola lo aveva Bocciato. I genitori però avevano fatto ricorso al Tar che, dopo avergli permesso di frequentare l'anno successivo, ha sentenziato che la pena dell'Istituto era troppo severa e che quindi il 12enne può continuare l'anno.Continua a leggere

Bocciato per le troppe assenze - il Tar di Lecce condanna la scuola a risarcirlo : "Fu severa" : Il 12enne non fu ammesso alla terza media ma i giudici hanno condannato scuola e Miur a risarcire 4mila euro di spese legali: "assenze dovute a un problema di...

Lascia i figli in macchina per sTare con gli amici nei pub - madre condannata ad 1 anno - : Avrebbe Lasciato i figli in macchina per trascorrere la serata con amici in un discopub ed altri locali. Il giudice monocratico Bianca Todaro ha condannato una madre di Ruffano ad 1 anno, disponendo ...

Gf - Barbara D'Urso condanna le parole di Filippo Contri : "MaltratTare un animale è un reato" : Nel corso della sesta puntata del Gf Nip, Barbara D'Urso non ha potuto fare a meno di toccare un tema molto delicato: la denuncia ai danni di Filippo Contri per maltrattamenti sugli animali.La denuncia, come abbiamo scritto qualche giorno fa, è stata sporta da Lorenzo Croce, presidente nazionale di AIDAA. Così la conduttrice del Gf Nip ha voluto chiarire con il diretto interessato cosa sta succedendo fuori dalla Casa. "In questi giorni - ha ...

Gianpaolo Tarantini/ Condannato per cessione di droga : i misteri tra escort e festini (Un giorno in Pretura) : Gianpaolo Tarantini, Condannato dalla Cassazione per la cessione di droga. La storia tra festini con le escort a tanti misteri che non sono ancora stati risolti. (Un giorno in Pretura). Gianpaolo Tarantini è stato Condannato in via definitiva lo scorso marzo dalla Cassazione, che ha confermato le accuse per cessione di droga. Dieci anni dopo l'inizio dell'iter processuale sui famosi coca-party che sarebbero avvenuti nella residenza sarda di ...

Diplomati ITP : Tar Lazio condanna il Miur - ultime notizie 17/5 : ultime notizie 17 maggio 2018. Ancora una volta Anief, il sindacato di Marcello Pacifico, attraverso un suo comunicato stampa racconta l’ennesima sconfitta del Miur (questa volta da parte del Tar del Lazio) a proposito dei ricorsi dei docenti Diplomati ITP ed esclusi ingiustamente dal concorso del 2016. Il Segretario nazionale Anief-Cisal, senza giri di parole, dichiara […] L'articolo Diplomati ITP: Tar Lazio condanna il Miur, ultime ...

Rapisce bambina di 2 anni e minaccia di ucciderla e getTarla nel fiume - condannato : Firenze, 7 maggio 2018 - Il 27enne nigeriano che il 18 marzo scorso rapì una bimba di 2 anni, strappandola dalle braccia della madre in un centro di accoglienza di Borgo San Lorenzo , Firenze, , e poi ...

Il bimbo che “non esiste” : genitori condannati a 3 anni. Ma continuerà a sTare con la madre : La storia del piccolo di sei anni era emersa per caso nel 2016 in una borgata di Moncalieri, vicino Torino: mai registrato all'anagrafe, né vaccinato, né iscritto a scuola. Il padre ha anche perso la potestà genitoriale.--Non aveva la carta d’identità, non era mai andato a scuola e non era mai stato sottoposto a visite mediche. Solo per caso i carabinieri, che avevano bussato alla porta per notificare un atto, si erano resi conto che della sua ...

Ferito da masso - condannati proprieTario e affittuaria campo : Condanna in primo grado, davanti al giudice di pace di Aosta, per il proprietario e l'affittuaria del terreno da cui, il 16 marzo 2011, si staccò il masso che ferì e rese invalido l'ingegnere Michel ...

Attacco Afghanistan - condanna da segreTario di Stato Usa : Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha condannato il doppio Attacco kamikaze a Kabul, definendolo "senza senso". Pompeo ha quindi ricordato i giornalisti rimasti uccisi: "I media ...

Finge di essere il pornodivo Trentalance per conquisTare la showgirl Justin Mattera : condannato : pornodivo per finta per carpire la fiducia di Justin Mattera , la cantante e attrice statunitense che sposò Paolo Limiti . Un inganno costato la condanna anche in appello per Antony Repici che pure ha ...