Il sindaco del paese che riconosce le famiglie con due mamme | “Non sono rivoluzionario”

AL CARDIOLOGO MASSIMO GRIMALDI IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTÀ DI BARI STAMATTINA LA CONSEGNA NELL'UFFICIO DEL sindaco : Rispetto ai premi internazionali è una targa ben di poco conto, che però tiene dentro il cuore di tutti i baresi e l'affetto verso un nostro concittadino che, insieme alla sua scienza e alla sua ...

'Estate - chi ben comincia...'. sindaco Gnassi entusiasta per il ponte del 2 giugno : ... Caravaggio Experience -, grandi concerti - penso ad esempio al Rimini Park rock o Beat Village - e spettacoli internazionali - la straordinaria poetica circense di Cirque Bidon - che davvero daranno ...

Mimmo Lucano ‘è uno zero’. Salvini insulta il sindaco dell’integrazione possibile : In un video divenuto virale sui social network in questi giorni, un allegro ministro dell’Interno Matteo Salvini annuncia una sua imminente visita nella Locride e chiosa con un’offesa gratuita al sindaco di Riace: Mimmo Lucano “è uno zero”. Non si sa esattamente quando questo video sarebbe stato girato. Ma poco importa. Colpisce comunque. Anziché scagliarsi con un violento “sei uno zero” contro un boss della Locride, di quelli che hanno reso il ...

Modello Riace. Salvini contro Lucano - Cgil difende il sindaco : "Per quanto riguarda le politiche di integrazione e inclusione sociale portate avanti a Riace, che efficacemente hanno rivitalizzato l'economia di quel territorio, la Cgil ha ripetutamente speso ...

Festa della Repubblica - 2 giugno : parata e programma/ Milano - aperto Palazzo Marino - incontro con il sindaco : Festa della Repubblica, 2 giugno: parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:33:00 GMT)

Il sindaco di Venezia : Basta negozi a un euro - speriamo che il Governo del cambiamento ci dia i poteri : Nuovi propositi per il settore commercio. Luigi Brugnaro, nel corso di un sopralluogo ai varchi, ha detto che bisogna valorizzare il Made in Italy

Ermal Meta a Tirana riceve le chiavi della città dal sindaco : “Un grande artista e un ragazzo raro” (foto) : Una grande sorpresa per Ermal Meta a Tirana: il cantautore d'origini albanesi si trova in questi giorni nella capitale albanese per un concerto in piazza Scanderbeg , in occasione della Festa della Repubblica. Un grande orgoglio quello per Ermal Meta che venerdì 1 giugno, durante un incontro con il sindaco di Tirana, ha ricevuto le chiavi della città: si tratta del secondo riconoscimento, dopo aver ricevuto lo scorso marzo le chiavi della ...

Firenze Rocks - il sindaco Dario Nardella al violino interpreta Learn to fly dei Foo Fighters : Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ripreso a sorpresa, mentre suona il violino e interpreta Learn to fly dei Foo Fighters. La band sarà ospite del Firenze Rocks, dal 14 al 17 giugno alla Visarno Arena. L'articolo Firenze Rocks, il sindaco Dario Nardella al violino interpreta Learn to fly dei Foo Fighters proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto Centro Italia : il sindaco Alemanno invita il nuovo Presidente del Consiglio a Norcia : “Le questioni legate al Terremoto ci auguriamo che siano in cima all’elenco delle priorita’ del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale auguriamo buon lavoro e fin da adesso lo invitiamo quanto prima a visitare Norcia“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco Nicola Alemanno. “Il Presidente Conte spero che possa sedersi al piu’ presto al tavolo con il commissario straordinario alla ...

Il sindaco : 'Boicottate le aziende che non tutelano i rider' Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Il sindaco Sala contro i cinesi del Milan : “l’Inter ha proprietà più solida” : “Senza offesa, ma lo si vede anche nei fatti, l’Inter ha una proprietà più solida mentre il Milan è in una situazione obiettivamente più difficile”. è quanto ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della situazione dello stadio San Siro, “un tema su cui non sto forzando perché capisco la situazione”. Secondo Sala, in città c’è bisogno di uno stadio di San Siro “diverso da quello di oggi, ...

Milano : ladri svaligiano la casa del sindaco Sala : Stando ai dati forniti dalle istituzioni, i furti negli appartamenti di Milano rappresentano un crimine in calo . Dopo gli 8.000 casi del 2016, si è infatti scesi ai 6.400 dello scorso anno; allo ...

Autostrada Siracusa-Gela - presa di posizione del sindaco di Ispica : Trasformare l'Autostrada in una maestosa incompiuta sarebbe uno scempio per il territorio. Muraglie si schiera a fianco dei lavoratori