Il servizio postale è buono | ma servono interventi | PostCom

Reggio Emilia - maestra delle elementari accusata di spaccio : Tradita dal servizio postale : La donna ha inviato un pacco contenente droga ad un destinatario residente in Lombardia, ma, per un banale errore postale , la consegna è arrivata a un'altra persona. Da qui sono scattati i controlli delle Forze dell'ordine, che hanno trovato in casa dell'insegnante hashish e, soprattutto, la ricevuta del modulo di spedizione.Continua a leggere

UFCOM : migliorare accesso a servizio postale - gruppo di lavoro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia - il drone del servizio postale da 16mila euro è un pacco. E per il volo inaugurale in Siberia va tutto storto : Ulan-Ude, Siberia. Il servizio postale russo si appresta a festeggiare il lancio del nuovo drone postale per le consegne. Il velivolo sotto lo sguardo trepidante dei presenti dovrebbe ritirare un pacco e consegnarlo ad un villaggio vicino. Il condizionale è d’obbligo perché il drone, una volta libratosi in volo, si schianterà rovinosamente su un palazzo, sfiorando di un soffio alcuni spettatori. Sedicimila euro in frantumi, tanta delusione ...