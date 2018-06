Il Segreto | Severo arrestato e accusato di omicidio

Il Segreto : svelato come morirà Candela - Severo commette un gesto estremo Video : Ne Il Segreto, la soap spagnola in onda nel pomeriggio di Canale 5 [Video], prossimamente vedremo che Severo sequestrera' Venancia: perché il Santacruz fara' un gesto così assurdo? Il motivo è che l'amata Candela verra' uccisa e proprio la suocera della donna sra' la responsabile di questo tremendo gesto, ma c'è dell'altro: vediamo in dettaglio cosa succedera'. Candela uccisa da Venancia Dopo la finta morte di Candela Mendizabal Aida De La Cruz ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO sarà arrestato per la morte di… : Nei prossimi giorni, i telespettatori italiani de Il Segreto avranno modo di conoscere la perfida Venancia Almagro (Inma Sancho) che, oltre a rendersi responsabile del rapimento del piccolo Carmelito, studierà un piano per uccidere l’ex nuora Candela Mendizabal (Aida De La Cruz). L’arrivo della new entry, date queste premesse, genererà una serie di situazioni altamente drammatiche… Le anticipazioni segnalano, come prima cosa, ...

Anticipazione Il Segreto : il figlio di Candela e Severo scompare : Il Segreto anticipazioni: Carmelito scompare, Candela e Severo sotto shock Nelle prossime puntate de Il Segreto, Candela e Severo vivono momenti drammatici. La dolce pasticcera si lascia impietosire dallo stato di salute di Venancia, la quale rivela di essere vicina alla morte. Al termine di un ennesimo malore, la moglie del Santacruz aiuta l’ex suocera […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: il figlio di Candela e Severo scompare ...

Il Segreto/ Anticipazioni settimanali : Candela vuole andare via da Puente Viejo e non sopporta Severo : Il Segreto, ecco le Anticipazioni e le trame settimanali della telenovela iberica più amata dal pubblico italiano: Candela vuole andare via da Puente Viejo e non sopporta più Severo.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:30:00 GMT)

Il Segreto - trame giugno : Saul ostacola Severo - Prudencio bacia Julieta? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata dell'arrivo di Alejandra Meco nelle puntate spagnole [Video]. In questo articolo scoprirete tutto quello che succedera' nei nuovi appuntamenti in onda a meta' giugno su Canale 5. Anticipazioni Il Segreto: arriva Tiburcio, Saul ostacolera' Severo? Le anticipazioni delle nuove puntate [Video]de Il ...

Il Segreto - trame giugno : Saul ostacola Severo - Prudencio bacia Julieta? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata dell'arrivo di Alejandra Meco nelle puntate spagnole. In questo articolo scoprirete tutto quello che succederà nei nuovi appuntamenti in onda a metà giugno su Canale 5. Anticipazioni Il Segreto: arriva Tiburcio, Saul ostacolerà Severo? Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda a ...

Il Segreto - anticipazioni : Candela e Severo in crisi : Il Segreto Mentre tra Julieta e Saul non c’è serenità, e la loro relazione si appresta a vivere un nuovo durissimo stop, anche altre coppie de Il Segreto sono in crisi: se Adela rifiuterà la proposta di matrimonio di Carmelo, le incomprensioni mineranno il rapporto tra Candela e Severo. I due sono ormai provati dalla vendetta contro donna Francisca. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: anticipazioni lunedì 21 maggio ...

Il Segreto - luglio 2018 : un matrimonio - la minaccia di Severo : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato alla popolare telenovela iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta dall'autrice Aurora Guerra. Arriva una bellissima notizia per tutti coloro che seguono le vicende ambientate a Puente Viejo, perché nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva Antena 3 verso la fine di novembre 2017, e che i telespettatori italiani avranno modo di vedere tra qualche mese, ...

Il Segreto anticipazioni : Candela pronta a lasciare Severo : Anticipazione Il Segreto: Candela vuole lasciare Severo e raggiungere Lucas Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che Candela ha intenzione di lasciare Severo e raggiungere Lucas a La Granja. Scendendo nei dettagli, la dolce pasticcera non riesce più a sopportare la situazione che sta vivendo a Puente Viejo. In particolare, la Mendizabal ha paura che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Candela pronta a lasciare Severo proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni 26 aprile 2018 : Carmelo e Severo appoggiano Julieta : Nonostante le possibili ritorsioni di Francisca, Carmelo e Severo si dicono disposti ad appoggiare Julieta.