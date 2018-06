Il quadrupede robot che sa curarsi le ferite da solo

wired

(Di lunedì 4 giugno 2018) Un piccoloa quattro zampe capace di saltellare come una rana che riesce a ripararsi in piena autonomia, e riprendere a muoversi come nulla fosse, senza bisogno dell’intervento umano. È il risultato del lavoro di un team di ricercatori del Carnegie Mellon University’s Soft Materials Laboratory, che ha elaborato un nuovo modo di gestire articolazioni e circuiti mobili di queste macchine. Il merito va in particolare a un nuovo materiale che nonè soffice e flessibile in modo da consentire il movimento, ma riesce anche a rimarginare possibili danneggiamenti in modo spontaneo. Grazie a innovazioni come questa è possibile immaginare, anche più grandi e utili per attività di supporto al lavoro umano, che possano andare avanti nelle proprie mansioni anche in seguito a cadute, urti o lacerazioni senza bisogno di riparazioni manuali o a caldo. Ma intanto ecco nel video il ...