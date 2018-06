Il punto Pensioni | Di Maio vuole superare la Legge Fornero ma i conti non tornano E

Def - Bankitalia : riforme pensioni punto forza - non indebolirle : Roma, 9 mag. , askanews, - La sostenibilità del debito pubblico italiano "poggia in larga misura sulle riforme pensioni stiche introdotte nell'arco degli ultimi decenni, che assicurano una dinamica ...

Pensioni donne e differenze di genere - il punto dal CODS al 6 aprile Video : Riceviamo e pubblichiamo in anteprima per la nostra rubrica #Parola ai comitati il nuovo punto della settimana da parte della fondatrice del Comitato Opzione Donna Social Orietta Armiliato. Non credo proprio che l’essere volgari, rancorose, rissose, grette così come l’esternare continuamente il proprio livore verso persone o situazioni, possa essere utile ad ottenere maggior considerazione o ad essere ascoltate più attentamente [...] in questi ...