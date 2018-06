Il programma non può essere un vincolo

Calendario semifinali Playoff Serie B : date - programma - orari e tv. Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia : Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia saranno le due semifinali dei Playoff di Serie B. Le quattro squadre si giocano l’ultima promozione nella Serie A 2018-2019, si preannuncia grande battaglia per un posto al solo. I laziali, dopo aver mancato la chance della promozione diretta all’ultima giornata di regular season, se la dovranno vedere con i veneti che invece hanno eliminato il Bari sfruttando il fattore campo. I siciliani, ...

Calcio - Semifinali Playoff Serie B : Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia. Date - calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il quadro delle Semifinali dei Playoff di Serie B che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie A 2018-2019. Cittadella e Venezia, infatti, hanno sfruttato al meglio il fattore campo eliminando Bari e Perugia nel primo turno e qualificandosi così alle Semifinali dove affronteranno rispettivamente il Frosinone e il Palermo, terza e quarta nella regular season. La compagine laziale, che all’ultima giornata aveva ...

Telecomando universale cancello elettrico programmabile : istruzioni - come fare se non funziona : Nell’articolo di oggi approfondiremo il funzionamento dei telecomandi universali programmabili, per i cancelli automatici. Se siete incuriositi da questo particolare oggetto, e volete però capire prima come funziona, questo articolo fa per voi. Troverete le istruzioni per l’uso del Telecomando, e cosa potete fare in caso di malfunzionamento. Continuate a leggere per non perdervi nulla. istruzioni per programmare il Telecomando universale per ...

Fontana : non esistono famiglie gay. Salvini : sue idee - non sono nel programma : La polemica. Dice di essere "contro un modello culturale relativista. Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società". Così il neo ministro alla famiglia, Lorenzo Fontana in un'intervista ...

M di Michele Santoro/ Anticipazioni : il programma oggi non va in onda - ecco perché (31 maggio) : M di Michele Santoro, ecco le Anticipazioni: il programma oggi non va in onda e il giornalista spiega il motivo tramite una lettera aperta condivisa sul suo sito.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:02:00 GMT)

Ciclismo – Martinelli e quel prezioso consiglio a Fabio Aru : “non metterei in programma il Tour” : Fabio Aru verso il Tour de France, ma Martinelli sconsiglia al sardo di gareggiare in Francia: ecco le motivazioni del ds Astana Il Giro d’Italia non è stato soddisfacente e positivo, come lui e i suoi tifosi speravano, per Fabio Aru. Il sardo della UAE Team Emirates non è riuscito a lottare con i big, cedendo sul finale e ritirandosi dopo pochi chilometri dal via della terzultima tappa della corsa rosa. Foto Marco Alpozzi – ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'programmato futuro con Icardi - ma la sua permanenza non dipende da noi' : ... ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi - ha riportato la Gazzetta dello Sport - Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c'è ...

Amici 17 - nessun eliminato : il programma si allunga di una puntata. Parterre di ospiti - da Sophia Loren a Ornella Vanoni : “Ci sono dei problemi tecnici, la serata potrebbe saltare qui. Può essere che ce ne andiamo tutti a casa e ciao ciao”. Erano le 22.45 circa quando il segnale che permetteva di vedere Amici 17 è saltato: un blackout, probabilmente. Il programma di Canale 5 per otto lunghi minuti non è andato in onda e ha mostrato al pubblico schermate nere, pubblicità a iosa e bumper a ripetizione. Solo una volta risolto il problema, la padrona di casa Maria De ...

Frizzi - senza di lui quel programma non esiste : la frecciata a Michelle Hunziker : FUNWEEK.IT - Il paragone tra 'Vuoi scommettere?' e 'Scommettiamo che...' lo abbiamo fatto tutti sin da prima che Michelle Hunziker ricordasse la scomparsa di Fabrizio Frizzi alla prima puntata ...

Boccia al governo : 'Non è chiaro dove si troveranno le risorse per il programma' : Insomma, il programma firmato da Lega e Movimento 5 stelle non convince il numero uno di Viale dell'Astronomia, che mette in guardia il nuovo governo e auspica che "la politica si riappropri del suo ruolo recuperando la sua vocazione alla sintesi, che matura attraverso il dialogo, il confronto e il sapiente bilanciamento degli interessi

Governo M5s-Lega - l’istituto Cattaneo analizza il contratto : “Non è quello più a destra. E programma più vicino a 5 stelle” : Il Governo M5s-Lega è “eccezionale“, ma non è quello “più a destra della storia“. Il contratto firmato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini è frutto di un compromesso in cui ciascun partito ha perso parte importante dei propri programmi: il Carroccio ha dovuto cedere sui temi euroscettici, i Cinquestelle sui diritti. E’ il welfare il terreno di incontro dei due partiti e alla fine il programma si colloca quasi al ...

Vittorio Feltri - perché Matteo Salvini non ha nulla a che spartire con questo programma grillino : Immagino che anche i lettori, quanto me, non ne possano più di chiacchiere sul governo in gestazione. Mi pesa scriverne perché siamo sempre al si dice e al forse. Passano i giorni, e addirittura i ...

Biondo abbandona il programma - ma non è dispiaciuto e spiega a tutti il perché Video : Un'altra puntata del serale di Amici di Maria de Filippi si è conclusa; mancano solo più due settimane alla fine del programma e la vittoria di uno dei concorrenti si avvicina. Ieri sera ha entusiasmato, anche se si era gia' in parte delineata la scorsa settimana, la vittoria di Lauren per la categoria ballo. Il premio? Un assegno di 50.000 €, oltre alla coppa assegnata, come tutti gli anni, al primo classificato del talent per categoria. La ...

Biondo abbandona il programma - ma non è dispiaciuto e spiega a tutti il perché : Un'altra puntata del serale di Amici di Maria de Filippi si è conclusa; mancano solo più due settimane alla fine del programma e la vittoria di uno dei concorrenti si avvicina. Ieri sera ha entusiasmato, anche se si era già in parte delineata la scorsa settimana, la vittoria di Lauren per la categoria ballo. Il premio? Un assegno di 50.000 €, oltre alla coppa assegnata, come tutti gli anni, al primo classificato del talent per ...