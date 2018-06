Il primo ministro della Giordania si è dimesso

Ministro Trenta al suo primo giorno : trasferisce il marito per evitare conflitto d’interessi : Il capitano Claudio Passarelli ha cambiato ruolo: da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti è stato spostato all'ufficio Affari Generali. Si tratterebbe di uno spostamento richiesto "per questioni di opportunità".Continua a leggere

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

Trenta - primo giorno alla Difesa : il neo ministro dispone il trasferimento del marito : Al suo primo giorno al dicastero la ministra della Difesa Elisabetta Trenta , a quanto apprende l'Ansa, ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del marito capitano Claudio Passarelli da ...

Madagascar : crisi politica - si dimette il primo ministro Mahafaly : Antananarivo, 04 giu 11:29 - , Agenzia Nova, - Il primo ministro del Madagascar, Olivier Mahafaly, ha rassegnato le sue dimissioni nel tentativo di risolvere la crisi politica in corso... La richiesta della Corte ha suscitato un accesso dibattito tra governo e opposizione, in quanto entrambe le parti dichiarano di detenere... "La decisione dell'Alta corte ...

Trenta : primo giorno da Ministro e compleanno : Roma – Ci sono giorni speciali e quelli doppiamente speciali. E oggi un giorno doppiamente speciale è stato quello di Elisabetta Trenta. Infatti è stato il Primo giorno di lavoro al dicastero della Difesa per il neo Ministro. Ma non solo. Stamani è arrivata a Palazzo Baracchini, in via XX Settembre nel giorno del suo compleanno. Tra le altre cose, infatti, oltre che l’inizio del suo mandato ministeriale la Trenta festeggia oggi anche ...

Alberto Bonisoli - primo discorso da ministro : "dobbiamo spendere di più e dobbiamo assumere persone qualificate" : Questo patrimonio è una risorsa incredibile, che tutti nel mondo ci invidiano, e noi lo dobbiamo trattare nel modo più gentile, ma allo stesso tempo più efficace. Il patrimonio è senz'altro qualcosa ...

Pedro Sánchez ha prestato giuramento come nuovo primo ministro spagnolo : Pedro Sánchez – leader del PSOE, il partito socialista spagnolo – ha prestato giuramento davanti al re Felipe VI ed ora è quindi ufficialmente il nuovo primo ministro spagnolo. Nella pratica, Sanchez era diventato primo ministro venerdì 1 giugno, dopo l’approvazione The post Pedro Sánchez ha prestato giuramento come nuovo primo ministro spagnolo appeared first on Il Post.

SPAGNA - RAJOY SFIDUCIATO : SANCHEZ NUOVO PREMIER/ Inizia l’era de El Guapo : dall'estromissione a primo Ministro : SPAGNA, RAJOY SFIDUCIATO: SANCHEZ è il NUOVO PREMIER: “Un NUOVO governo sul modello Zapatero”. Inizia una nuova era per la nazione iberica: via il vecchio, dentro il NUOVO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Salvini - la dedica a Buonanno nel primo giorno da ministro : "Saresti stato orgoglioso" : Il primo giorno da ministro. Un sogno che si avvera e che neppure lui credeva possibile. "Ho fatto la tessera della Lega nel 1990 a 17 anni, andavo al liceo con le braghe corte. Sono passati 28 anni e mai nella vita avrei pensato di fare il...

Pedro Sanchez - il leader ostinato che è diventato primo ministro spagnolo : Ha studiato economia all'Università Complutense della capitale spagnola prima di ottenere un master in economia politica all'Università Libera di Bruxelles. La sua carriera politica è iniziata nel ...

Roma - Totti - un anno fa il suo addio : "Ora 'famolo' primo ministro!" : L'addio di Totti alla Roma: brividi e lacrime all'Olimpico TUTTE LE LINGUE DEL MONDo - Ci sono pensieri in arabo, inglese, indonesiano, francese, cinese e portoghese, c'è chi mostra i cartoncini ...

Malesia - sequestrati 30 milioni di dollari all'ex primo ministro : ... , che ha prontamente rigettato tutte le accuse pendenti e ha chiesto alla polizia di restituire i fondi sequestrati, destinati, secondo una loro dichiarazione, a finanziare l'organizzazione politica ...