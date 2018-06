Il piano Merkel per l’Europa : ?sì al Fondo monetario europeo - no a un’Unione dei debiti : La Germania sembra disposta ad accelerare su un budget dell’Eurozona più ampio. Quanto al Fondo monetario europeo, Angela Merkel fa capire che il Fondo salva-Stati così com'è non basta e va rafforzato: non tanto aumentando la sua potenza di fuoco ma piuttosto i suoi strumenti e le sue sfere di competenze. Oggi l’incontro con Draghi...