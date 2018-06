Il Papa e il premier polacco discutono di migrazioni | la Polonia continua a dire ' no'

Premier polacco regala a Papa maglia della nazionale per mondiali : Città del Vaticano, 4 giu. , askanews, Mateusz Morawiecki, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia, ha regalato al Papa una maglia della nazionale polacca di calcio, in vista ...

Papa riceve premier Bulgaria - presidente di turno di Consiglio Ue : Città del Vaticano, 23 mag. , askanews, Venerdì prossimo, 25 maggio, il Papa riceve alle 10.30 Bojko Borissov, Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, paese che fino al 30 giugno detiene la ...

Governo : Giuseppe Conte premier Papabilissimo : Giuseppe Conte premier papabilissimo. Per la poltrona di presidente del consiglio del nuovo Governo 5 Stelle-Lega il nome del professore universitario è dato nelle ultime ore in pole position da agenzie e quotidiani che citano "fonti parlamentari".-- Conte premier è quello che Luigi Di Maio ha proposto subito dopo aver capito che la sua investitura per Palazzo Chigi non era possibile. Sul nome di Conte - professore fiorentino di Diritto ...

Governo Lega-M5s - tra i Papabili premier Roventini - Del Re e Fioramonti : Trovata la quadra sul contratto di Governo Lega-M5s, resta da sciogliere il nodo della premiership. Dato per certo che né Matteo Salvini né Luigi Di Maio , al momento, si sono proposti, impazza il ...

Governo Lega M5S : i nomi Papabili per i ministri. Paragone premier? : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è giunta agli sgoccioli. I due leader hanno definito nelle ultime ore il programma del prossimo Governo Lega M5S. Ora, oltre alla lista completa dei ministri, manca solo da presentare la figura tanto attesa del Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere comunicata al Colle in tempi brevi: probabilmente nel pomeriggio. Il totoministri e il totopremier sono serviti. Il ruolo dei leader nel ...

Premier romena gli regala sementi da orto - il Papa : tutto un menù : Città del Vaticano, 11 mag. , askanews, Viorica Dancila, Primo Ministro della Romania, ha regalato al Papa un set di sementi di una decine di differenti tipi ortaggi, tra i quali cipolle di Buzau, due ...

ROMANO PRODI - SVALIGIATA LA CASA DI BOLOGNA/ Maxi furto o avvertimento? Ex premier ‘salvato’ dal Papa : ROMANO PRODI, a BOLOGNA SVALIGIATA la sua CASA in Piazza Santo Stefano: colpo da 30mila euro, maci furto o avvertimento? L'ex premier e moglie salvati dalla visita a Roma da Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Ladri in casa Prodi mentre l'ex premier e presidente della Commissione Ue era dal Papa : Malviventi in casa mentre l'ex premier che ha traghettato l'italia fino all'ingresso nell'euro e sua moglie erano in trasferta per fare visita al Papa. La casa a Bologna di Romano Prodi è stata ...

Un giorno da pecora - la Biancofiore : possibile accordo tra Centro Destra e M5S? Ecco il nome del Papabile Premier : ...trovare l'accordo tra l' M5S ed il Centro Destra Il problema palesato da Di Maio alla fine delle prime consultazioni per raggiungere un accordo con la coalizione di Destra è l'incongruenza politica ...

Caccia al Papabile nuovo premier : spunta il nome del leghista Giorgetti Video : Si attendono delle consultazioni molto accese. Un mese di consultazioni. Un tempo che può sembrare infinito. Il paese è senza guida e trovarne una sembra estremamente difficile. Si susseguono le teorie, le ipotesi, i nomi eminenti, le idee da fantapolitica. Ognuno dice la sua. Uno di questi è il fondatore di Link University, realta' che sembra essere molto cara ai grillini. Vincenzo Scotti, ex ministro DC di lungo corso infatti vede distante ...