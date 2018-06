huffingtonpost

: Il miracolo di LaVar Ball - HuffPostItalia : Il miracolo di LaVar Ball -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Se le parole scritte potessero delineare un volto, la massima di Oscar Wilde secondo la quale "bene o male purché se ne parli" avrebbe i lineamenti di.Per comprendere la sua storia occorre suddividerne l'esistenza in due vite nettamente differenti, sebbene mai veramente antitetiche.La prima, quella da anonimo giocatore di basket e footamericano a livello collegiale, con una brevissima parentesi nella Nfl e la conseguente attività di personal trainer nella ricca cittadina di Chino Hills, non lontana da Los Angeles.La seconda, quella da "padre di professione" di tre ragazzi, già molto celebri e pop per le appariscenti performances sul campo, e con legittime aspirazioni tra i professionisti Nba.La sua incredibile ascesa ha rappresentato a tal punto un "unicum", pur nel fervente panorama mediatico americano, da indurre il network sportivo Espn a ...