Il ministro dell' Interno Matteo Salvini a Pozzallo

Soros : "Preoccupato per la vicinanza Salvini-Putin". Il ministro dell'Interno risponde : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e il miliardario statunitense George Soros, ospite oggi di un dibattito sul futuro dell'Unione Europea al Festival dell’Economia di Trento. Il finanziere, noto per le sue posizioni liberali e importante finanziatore di gruppi e Ong che si occupano dei diritti umani in tutto il Mondo, si è detto molto preoccupato dalla vicinanza che secondo lui ci sarebbe tra Matteo Salvini e il Presidente della ...

Brignone (Possibile) : “Fontana è da Medioevo - parole indegne per un ministro della Repubblica” : Beatrice Brignone si è insediata come segretario di Possibile. Nel primo evento pubblico ha contestato le dichiarazioni del ministro della Famiglia: "Salvini, pur conoscendo bene le sue esternazioni, ha scelto proprio Fontana per guidare quel dicastero, e a prescindere dal fatto che nel contratto di governo non vengano riportate queste idee, è chiaro quale sia il messaggio politico".Continua a leggere

Cristiani indignati in tutto il mondo : ministro della cultura mangia una torta che rappresenta Cristo - VIDEO : ministro della cultura mangia una torta che rappresenta Gesù Il ministro della cultura della Città di Buenos Aires, Enrique Avogadro , ha indignati i Cristiani argentini e quelli di tutto il mondo. L'uomo, come potete vedere nel VIDEO in calce, mangia un pezzo di una torta che rappresenta il corpo di Cristo dopo la sua crocifissione. La torta è stata esposta alla " Feria de Arte ...

Gelida accoglienza. Minniti e Maroni avvertono Salvini sui migranti. L'ex ministro dell'Interno : "Non possiamo essere l'Ungheria del Mediterraneo" : Nel giorno in cui il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini, è atteso a Pozzallo, in Sicilia, luogo simbolo degli sbarchi, L'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, avverte sui rischi legati a uno stravolgimento del lavoro messo in campo negli ultimi anni, e il governatore leghista della Lombardia, Roberto Maroni, avverte il leader del Carroccio: "Prudenza prima di dire che si rimandano a casa 100mila migranti". Salvini arriva a ...

Le priorità del neo ministro dell'Ambiente Sergio Costa : ... garantire occupazione e formazione di qualità; affermare modelli sostenibili di produzione e consumo , "dematerializzare l'economia promuovendo meccanismi di economia circolare", . E proprio l'...

Caso Fontana - i ministri M5s : “Non è il giorno delle polemiche”. Morra : “Frasi che fanno specie - ma ministro deve rispettare leggi” : Nel giorno della festa dei 5 Stelle a Roma nella piazza di Bocca della verità, dopo il giuramento del governo M5s-Lega, resta la polemica legata alle parole del neo ministro leghista alla Famiglia, Lorenzo Fontana contro le famiglie arcobaleno (“Non esistono”, ha dichiarato in un’intervista”). Dai ministri M5s, però, c’è poca voglia di commentare le parole del neo collega di governo: “Non è il giorno delle ...

Elisabetta Trenta - il sospetto sul conflitto di interessi sul ministro della Difesa : 'A capo di una società di soldati mercenari' : Si allunga l'ombra del conflitto d'interessi sul governo Lega-M5s. Nel mirino di Repubblica è finita il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che, al momento del giuramento al Quirinale, era ancora ...

Lorenzo Fontana - chi è il nuovo ministro della Famiglia - e cosa dice su gay e aborto - : Il giovane ministro, ieri, è stato il più intervistato di tutti. E ha espresso le sue idee. Vediamone i capitoli principali Fontana: "Le famiglie gay non esistono". Interviene Salvini

Vi spiego perché guardo con fiducia e ottimismo a Bussetti ministro dell'Istruzione : Il mondo della scuola ha atteso pazientemente il nuovo inquilino di Viale Trastevere, perché " prima tra le molteplici urgenze occorre garantire il più naturale quanto tradito diritto della ...

Alfonso Bonafede ministro della Giustizia horror : la telefonata a Davigo e la chiamata a Di Matteo : Silvio Berlusconi lo aveva addirittura visto come il 'vero premier' dell'eventuale governo 5 Stelle . Non vorrete mica che un ragazzino come Di Maio possa davvero guidare il governo...?' chiedeva ...

Neo-ministro della Famiglia : popolo minacciato da unioni civili ed immigrazione : All’alba di una nuova era dello Stato Italiano e della fine della pesante crisi istituzionale, le curiosità sul nuovo (e sudato) governo presieduto da Giuseppe Conte sono molte, anche a causa delle numerose controversie che hanno occupato le prime pagine dei giornali di tutta la nazione per mesi. Il popolo italiano inizia a riflettere e a scommettere su che piega prenderà la politica d’ora in avanti, ma anche ad indagare sui nuovi ministri, per ...

'Le famiglie omosessuali non esistono' - il neoministro della famiglia - Fontana - : Roma, 2 giu. , askanews, Il primo punto all'ordine del giorno nel suo dicastero sarà 'la natalità'. Parola del neo ministro Lorenzo Fontana, intervistato dal Corriere della Sera. 'Voglio lavorare per ...

ELISABETTA TRENTA - CHI E NUOVO ministro DELLA DIFESA M5S/ "Governo assicurerà forze armate efficaci" : ELISABETTA TRENTA, chi è il NUOVO MINISTRO DELLA DIFESA M5s: analista ed esperta del mondo militare, scelta da Di Maio e confermata da Salvini. Missioni Esercito in Libia e Libano

Giovanni Tria - chi è il nuovo ministro dell'economia/ Tranquillizza Bruxelles : nessuno vuole uscire dall'euro : Giovanni Tria, chi è il nuovo ministro dell'economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona "travestito"? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie