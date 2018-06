Il Mestiere del Futuro | Confcommercio ha premiato la Scuola Media Carducci

Lavoro nei campi : "giovani tornano all'agricoltura"/ Coldiretti - Mestiere della terra non è "ultima spiaggia" : Coldiretti : "ritorno epocale dei giovani all'agricoltura". Il rapporto presentato nel primo Open Day dell'agricoltura a Bari: 30mila domande in 2 anni per accedere ai finanziamenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:05:00 GMT)

Karl Lagerfeld : "Sono stufo del movimento #metoo. Se le modelle non vogliono rischiare - si chiudano in convento o cambino Mestiere" : "Sono stufo del movimento #MeToo e di tutte le modelle e attrici che parlano delle molestie sessuali che hanno affrontato nel corso degli anni". Karl Lagerfeld in un'intervista alla rivista francese Numéro, non usa giri di parole: "Le modelle dovrebbero sapere a cosa stanno andando incontro" e difende l'ex direttore creativo della rivista Interview Karl Templer, che è stato accusato di togliere la biancheria intima delle modelle ...