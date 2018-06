Il mercato elettrico che verrà | rinnovabili | efficienza | digitalizzazione | nuovi modelli

meteoweb.eu

: MARC CHERNOBY #FCA Nel 2022 in Europa il mercato dell’auto sarà: 40% combustibili tradizionali 40% ibrido. 20% e… - BentivogliMarco : MARC CHERNOBY #FCA Nel 2022 in Europa il mercato dell’auto sarà: 40% combustibili tradizionali 40% ibrido. 20% e… - libellula58 : RT @BentivogliMarco: MARC CHERNOBY #FCA Nel 2022 in Europa il mercato dell’auto sarà: 40% combustibili tradizionali 40% ibrido. 20% elet… - paoloigna1 : RT @BentivogliMarco: MARC CHERNOBY #FCA Nel 2022 in Europa il mercato dell’auto sarà: 40% combustibili tradizionali 40% ibrido. 20% elet… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) La tecnologia e la, oltre alla regolazione, guidano le trasformazioni in atto nel settore. Incideranno suidi produzione e consumo dell’energia, promuovendo la generazione distribuita, gli accumuli e lo sviluppo dell’autoconsumo. Al centro del seminario, che si terra a Milano l’8 giugno 2018 nell’ambito del Festival dell’Energia, i temi e gli scenari del futuro delle energie, dell’energetica e della mobilità elettrica. In apertura, un focus di Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, su “La trasformazione dell’industria elettrica: come sarà il futuro?”. Seguiranno due tavole rotonde:e regole – Ne parlano: Simone Mori, Elettricità Futura; Nicola Lanzetta, Enel; Attilio Punzo, GSE; Paolo Grossi, Innogy; Stefano Conti, TERNA.e tecnologie – Ne parlano: Marco Peruzzi, e2i energie speciali; ...