Il look da concerto che spacca | la lezione di Chiara Ferragni

(Di lunedì 4 giugno 2018) Estate tempo di festival e di musica La stagione è ufficialmente iniziata con il megadel 31 maggio a San Siro: «La finale» di Fedez e J-Ax. Trentuno canzoni per due ore e mezza di performance che ha raccolto un sold out da 79.500 persone. Tra gli ospiti d’onore le groupie per eccellenza del duo le sorelle, Valentina, Francesca e la bellissima neomamma, che ci ha regalato una lezioni di stile non indifferente per azzeccare ildaha postato sul suo profilo Instagram le foto di make-up e acconciatura super sleek, una mezza coda tiratissima, con le lunghezze sciolte sulle spalle. Hair style strategico per non oscurare il trucco, puntato tutto sugli occhi, e soprattutto per sollevare e aprire lo sguardo: ha un leggero effetto lifting perché «rita» ai lati degli occhi. Nei toni del rosa e del rame, è una rilettura contemporanea ed ...