Il look che spacca per un concerto | la lezione di Chiara Ferragni

Il look da concerto che spacca - la lezione di Chiara Ferragni : Estate tempo di festival e di musica La stagione è ufficialmente iniziata con il mega concerto del 31 maggio a San Siro: «La finale» di Fedez e J-Ax. Trentuno canzoni per due ore e mezza di performance che ha raccolto un sold out da 79.500 persone. Tra gli ospiti d’onore le groupie per eccellenza del duo le sorelle Ferragni, Valentina, Francesca e la bellissima neomamma Chiara Ferragni, che ci ha regalato una lezioni di stile non indifferente ...

Che barba - Conchita Wurst ha cambiato look : bionda in onore di Hulk Hogan : Conchita Wurst, il cantante transgender vincitore , o vincitrice, dell'Eurovision Song Festival nel 2014, ha cambiato radicalmente look. Non più barba e capelli rigorosamente neri, bensì una più rada ...

Philip Plein - lo stilista che ‘monopolizza’ il look dei calciatori svela i suoi segreti : “il lusso è la mia cifra” : Philip Plein parla di come è riuscito a rendere il suo marchio un brand ambito da molti calciatori: lo stilista veste personaggi come Ronaldo e David Beckham Lo stilista Philip Plein svela i segreti del suo stile, che tanto piace ai calciatori, in un’intervista. Il designer di moda tedesco è diventato una vera e propria costante negli outfit casual degli sportivi, che ricercano il suo stile fatto di eccessi e lusso. Alla rivista ...

Per frenare i populismi l'Ue ha anche bisogno di un nuovo look? : A questo proposito, i due artisti hanno incoraggiato i creativi da tutto il mondo a proporre nuove idee. Lo scopo è quello di trasformare l'Ue agli occhi dei suoi cittadini da 'burocrate senza volto' ...

Amazon Moda pensa alle amiche della sposa : tante idee per un look perfetto [GALLERY] : Amazon Moda e le soluzioni per un total look perfetto per le amiche della sposa Il recentissimo Royal Wedding, oltre a far sognare tutto il mondo, ha ufficialmente segnato l’inizio della “stagione delle cerimonie”. Protagonisti in secondo piano, ma non meno importanti, i look degli esclusivi ospiti del Castello di Windsor hanno catturato l’attenzione tra abbinamenti sofisticati, stravaganti cappellini e accessori lussuosi ...

Il look della prima uscita di Meghan Markle come Duchessa di Sussex : Se vi stavate chiedendo quando il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero fatto la loro prima apparizione come marito e moglie, la risposta è arrivata prima di quanto ci si aspettasse. I novelli sposi infatti, dopo aver rimandato la luna di miele, a soli tre giorni di distanza dalle nozze sono apparsi pubblicamente in occasione di un garden party in onore del Principe Carlo, assieme ad altri 6.000 ospiti provenienti dalle varie organizzazioni ...

Moda uomo estate 2018 : i look di Cannes 71 che puoi riprendere per l’ufficio o il tempo libero : Gli attori che hanno un’eleganza personalissima e classica insieme (Paul Bettany, Pierce Brosnan), quelli che, in alcuni dettagli del loro stile inconfondibile, posso ispirare idee buone per tutti (Romain Durin), colori che non tramontano mai e ricordano sempre yacht club o cocktail sul lungomare (come il panna, il grigio chiaro e il blu), mood imprescindibili che contaminano il look dei più giovani come dei grandi seniores dello show biz ...

Il beauty look di Meghan che incanta da sola : Matrimonio favoloso e per molti uno spettacolo attesissimo, ricco di vip e invitati aristocratici. Il royal wedding ha una grande protagonista Meghan Markle, che è arrivata da sola al rito, con velo lungo, lunghissimo, maxi, nel quale sembrava quasi incespicare, femato da una tiara brillante. look molto minimal e contenuto, reminiscente di quello indossato da Charlene di Monaco che scopriva leggeremente le spalle. Non ha osato, Meghan. La sposa ...

La Stampa - da oggi nuovo look. John Elkann : modo nuovo di raccontare per coinvolgere anche nuovi lettori - : ... i fatti di maggiore rilievo in Italia e all'estero, così come nella sezione «Tempi moderni» lo stesso approccio viene dato alle «soft news», eventi di costume, cultura, società, scienza e spettacoli.

ANNA TATANGELO/ Nuova vita dopo Gigi D'Alessio : shopping con le amiche e look sexy : ANNA TATANGELO, Nuova vita dopo l'addio a Gigi D'Alessio: bellissima e sexy, la cantante trascorre le sue giornate con il figlio Andrea e le amiche dedicandosi al lavoro.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:10:00 GMT)

Che cosa ci vorranno dire coi loro look? Ce lo svela una psicologa della moda : Una pioniera della psicologia della moda. Così si definisce Dawnn Karen, 29 anni, un master in al Teachers College della Columbia University e una cattedra in psicologia al Fashion Institute of Technology di New York. Consulente per diversi brand di abbigliamento, fonda il proprio mestiere su un’idea: non conta molto come i tuoi vestiti ti fanno apparire, ma come ti fanno sentire. Così, con la sua visione originale, ha contribuito all’evoluzione ...

Festival di Cannes 2018 - Cate Blanchett/ Charlotte Casiraghi incanta tutti con un look casual : Cate Blanchett, presidente della giuria del Festival di Cannes 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up. I film imperdibili.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:47:00 GMT)

Outlook : in arrivo il supporto a Microsoft Pay e alle schede adattive : Microsoft, al Build 2018, ha annunciato svariate novità per il client desktop di Outlook come il supporto a Microsoft Pay e alle schede adattive su cui l’azienda afferma di voler investire molto. schede adattive Le schede adattive, già presenti in Outlook.com, arriveranno a breve anche nel programma WIN32 consentendo agli utenti di interagire fra di loro. Molte conversazioni lavorative richiedono delle azioni ben definite come ...