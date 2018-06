Il giallo degli 80 alunni e prof ricoverati La Asl | ' Non è un virus' Cibo sequestrato

Giro d’Italia - giallo su una frase degli organizzatori : “Asfalto di Roma? Ciclisti abituati a correre in condizioni peggiori” : “L’asfalto di Roma? I Ciclisti sono abituati a correre in condizioni peggiori”. La frase, riportata a IlFattoQuotidiano.it dal presidente della Commissione capitolina Sport, Angelo Diario, sarebbe stata pronunciata dagli organizzatori del Giro d’Italia durante l’ultimo sopralluogo sul tracciato dell’ultima tappa della corsa rosa a Roma, avvenuto lunedì 21 maggio. Un’affermazione che ora rischia di diventare un vero e proprio giallo. Già, perché ...

Le aspettative degli italiani per il governo giallo-verde guidato da Conte : Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per il governo del Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, gli italiani sembrano ...

Il sentimento degli italiani per il governo giallo-verde guidato da Conte : Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per il governo del Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, gli italiani sembrano ...

“Il suo nome non è nei nostri registri”. Il giallo degli studi di Conte alla New York University : «Una persona con quel nome (Giuseppe Conte, ndr) non appare nei nostri registri, né come studente né come membro della facoltà». A dirlo al quotidiano New York Times è una portavoce della New York University. L’università è tra quelle indicate nel curriculum dal professor Giuseppe Conte, il premier proposto da Lega e M5S al Colle. ...

Pd : il giallo degli omissis sui nomi dei pro o contro l’accordo col M5S Video : Giovedì 3 maggio è la data della fatidica riunione della Direzione Pd per decidere se sedersi o meno al tavolo della trattativa di governo con il M5S [Video]. Ma, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, la riunione di domani non è altro che l’ennesimo appuntamento di una infinita conta interna per decidere quale corrente debba comandare su un partito che rischia di andare definitivamente in pezzi. In senso contrario a questo destino ...