Il futuro di Balotelli ad un bivio | Super Mario di fronte ad un’importante scelta

Italia-Olanda – Mancini - bastone e carota : “Balotelli? Ne basta uno. Qualità eccezionali - un po’ le ha perse ma in futuro sarà…” : Alla vigilia di Italia-Olanda, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato delle Qualità di Mario Balotelli, risolvendo poi gli ultimi dubbi tattici in vista della sfida di lunedì “Giocano Perin; Zappacosta, Caldara, Romagnoli e Criscito; Cristante, Jorginho e Bonaventura; Verdi, Belotti e Insigne“. Questa la formazione scelta da Roberto Mancini in vista della terza e ultima sfida amichevole che attenderà la sua ‘nuova’ ...

Nazionale - Mancini allo scoperto : svela il futuro di Buffon - novità anche su Perin e Balotelli : Al via il nuovo progetto del Nazionale con Mancini in panchina, il neo Ct ha parlato quest’oggi in conferenza stampa nel giorno del suo esordio vero e proprio sulla panchina azzurra. “Ho parlato al telefono con Buffon, mi ha spiegato le sue intenzioni di continuare a giocare, perciò può essere preso in considerazione in futuro. Buffon non farà la partita di addio perché giocherà ancora. De Rossi non è escluso definitivamente, tutti i ...

Convocati Nazionale – Mancini sceglie l’Italia del futuro! C’è Balotelli : ecco i 30 nomi : Roberto Mancini ha diramato la lista dei 30 Convocati della Nazionale per gli impegni con Arabia Saudita, Francia e Olanda: ecco i nomi dell’Italia del futuro Dopo essere stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi, Roberto Mancini non ha perso tempo e si è subito messo a lavoro. Il neo CT della Nazionale ha diramato la lista dei 30 Convocati per la gara del 28 maggio contro l’Arabia Saudita (a San Gallo) e per gli appuntamenti con ...

Balotelli potrebbe lasciare la Francia : una big italiana nel suo futuro? Video : Nonostante la mancata convocazione nella Nazionale di Gigi Di Biagio, l'ultima stagione di Mario #Balotelli in Francia è stata, senza ombra di dubbio, più che positiva. L'attaccante classe 1990, infatti, ha messo a segno ventitrè reti, collezionando una serie di prestazioni che hanno ricordato le sue prime promettenti annate nel calcio professionistico. Ora, però, Supermario è in scadenza di contratto con il Nizza e a giugno, quasi sicuramente, ...

Balotelli potrebbe lasciare la Francia : una big italiana nel suo futuro? : Nonostante la mancata convocazione nella Nazionale di Gigi Di Biagio, l'ultima stagione di Mario Balotelli in Francia è stata, senza ombra di dubbio, più che positiva. L'attaccante classe 1990, infatti, ha messo a segno ventitrè reti, collezionando una serie di prestazioni che hanno ricordato le sue prime promettenti annate nel calcio professionistico. Ora, però, Supermario è in scadenza di contratto con il Nizza e a giugno, quasi sicuramente, ...

Balotelli - il futuro è in Italia : “mi piacerebbe tornarci” : A fine stagione Mario Balotelli lascerà il Nizza. Nonostante le buone prestazioni raccolte negli ultimi due anni con il club francese, l’avventura in Ligue 1 di SuperMario finirà in estate. Balotelli ha deciso di non rinnovare il contratto che lo lega alla squadra francese. Il suo sogno sarebbe ritornare in Italia, ma non al Milan squadra nella quale ha militato già per due volte: “Mi piacerebbe tornare in un club Italiano. Ci sono tante ...

Balotelli saluta il Nizza : Inghilterra o Italia nel suo futuro : Le parole di Supermario su Instagram sanno di addio ai francesi. Il contratto scade a giugno e le pretendenti già adesso non mancano

Roma - offensiva Balotelli : resta in bilico il futuro di Dzeko : Roma, offensiva Balotelli- Mario Balotelli sarebbe pronto a far ritorno in Italia. Secondo quanto riportato sulle pagine di “Leggo“, l’attuale attaccante del Nizza sarebbe finito nei radar dei dirigenti della Roma. L’ex Inter e Milan rappresenterebbe una valida alternativa all’ipotetico addio di Dzeko. Di fatto resta ancora in dubbio il futuro dell’attuale numero 9 giallorosso. […] L'articolo Roma, ...

Balotelli si sfoga : la Nazionale ed il futuro - SuperMario scatenato : Balotelli sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Nizza ma ancora non viene preso in considerazione per la Nazionale. Il calciatore si sfoga in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Sono maturato. Ho 27 anni e due figli, non è più tempo di ragazzate. Ma sono sincero, mi aspettavo di tornare in azzurro”. Poi sul futuro: “Italia, Francia o Inghilterra nel mio futuro? Sono uno che ...