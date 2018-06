Il festival Dominio Pubblico chiude al Teatro Valle il 5 e il 6 giugno

romadailynews

: Ultimo giorno al Teatro India, incredibilmente. E allora pensiamo alla grande chiusura del festival il 6 giugno ch… - DominioPubblico : Ultimo giorno al Teatro India, incredibilmente. E allora pensiamo alla grande chiusura del festival il 6 giugno ch… - rumorscena : Dominio Pubblico: la città agli under 25 è di scena a Roma La fine è azzurra @Ilaria Magliocchetti Dal 29 maggi… - diggita_arte : Dominio Pubblico, #festival di teatro, #danza, musica, arti visive e cinematografiche, dal 29 maggio al 6 giugno a… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Si è chiusa la prima settimana di programmazione del_la città agli Under 25. Gli artisti e i giovani organizzatori salutano ilIndia che li ha ospitati nei suoi spazi con 17 spettacoli teatrali, 6 concerti live, 11 proiezioni, 5 spettacoli di danza, 8 progetti di arti visive, un workshop e un meeting nazionale. Ad attenderli altre due giornate al, grazie alla collaborazione con ildi Roma –Nazionale, Main Partner del progetto. Reading di nuova drammaturgia, mostre, workshop e incontri: pochi ma fondamentali eventi gratuiti che intendono avvicinare la generazione di artisti, operatori e spettatori under 25 alla Capitale, in uno luogo storico da poco, finalmente, riaperto al. La giornata di martedì 5prevede il workshop “Vita d’artista” (ore 15:00), un incontro organizzato dal SIAE per esporre ad artisti e ...