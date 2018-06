Il contratto dei rider e il vaffa-ministro contaballe

Alla scoperta del mistero dei buchi neri e delle onde gravitazionali : Thales Alenia Space sigla contratto con l’ESA per la missione LISA : Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo studio di fase A di LISA (Laser Interferometer Space Antenna), la terza missione di classe “Large” del programma scientifico dell’ESA, Cosmic Vision 2015-25. LISA sarà il primo osservatorio spaziale per le onde gravitazionali. Scopo di LISA è la rivelazione delle onde gravitazionali, ...

Brugnaro nel consiglio comunale : 'contratto dei dipendenti : risorse solo con il merito' : Affondo del sindaco giovedì: 'O così o taglieremo la parte variabile'. Replica della Cgil: 'Non accettiamo minacce, pronti a lottare in tutte le sedi'

La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio : L’assemblea della Lega Serie A – l’organo che governa la massima divisione del campionato di calcio italiano – ha deciso di rescindere il contratto firmato lo scorso febbraio con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi tre campionati di The post La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio appeared first on Il Post.

Nel giorno dei gazebo - Salvini avverte : 'rispettare contratto - altrimenti salta tutto' : Grande partecipazione tra il popolo leghista e non. 'Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma il programma dovrà essere rispettato mese per mese altrimenti salta tutto', avverte il leader leghista -

M5s-Lega - vox tra i banchetti a Torino : fiducia nel contratto ma diffidenza dei salviniani verso Di Maio e viceversa : Il “contratto per il cambiamento” proposto da Lega e Movimento 5 Stelle fa discutere gli attivisti dei due partiti, che anche in Piemonte sono scesi in piazza con i gazebo. Dieci sono stati quelli allestiti dal Carroccio, per permettere ai sostenitori di votare il contratto, mentre i militanti del Movimento 5 stelle hanno organizzato dei banchetti informativi. Tra gli attivisti si entrambi i partiti prevale una scarsa fiducia nel leader ...

Su ambiente - rifiuti e trasporti è un contratto di governo o un libro dei sogni? : Si auspica una corretta e virtuosa applicazione dell'economia circolare in linea con la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti con riduzione dei rifiuti stessi e una crescente percentuale di ...

Referendum sul contratto : nella scheda della Lega spariti i punti dei grillini : Nel weekend la base leghista sarà chiamata ad esprimere con un Referendum il suo giudizio sul contratto di governo che il Carroccio ha preparato con i 5 Stelle. Di fatto nel quesito referendario proposto dalla Lega ci sono soltanto dieci punti del programma concordato con i 5 Stelle. E a quanto pare sono i temi del prgramma leghista. Manca dunque il testo completo dell'accordo che prevede anche i punti del programma pentastellato. Di fatto si ...

Via libera del Consiglio federale della Lega al contratto in attesa dei gazebo : Il Consiglio federale della Lega ha sostanzialmente condiviso la linea del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle, in attesa del responso dei gazebo di domani e domenica. Nella riunione non ci sarebbe stata una votazione formale, ma diversi partecipanti hanno comunque sottolineato con le loro "diverse sensibilità" le loro aspettative politiche. Lo si è appreso al termine dell'incontro.Di "clima disteso e positivo" ha ...

contratto di governo - l’ira dei No Tav. Lele Rizzo : “C’è molto scetticismo e domani ribadiremo la nostra autonomia” : “La manifestazione di domani ribadirà la massima autonomia del movimento NoTav. Negli anni abbiamo capito che governi amici sull’alta velocità non ce ne sono. Questo dei 5 stelle per molti era un governo buono… ad oggi, con quello che vediamo nelle stesure del Contratto di governo, c’è molto scetticismo e in questi casi il movimento No Tav ha sempre preso gli scarponi e cominciato a manifestare. E’ un dato di fatto ...

contratto di governo M5s-Lega : via al referendum online - sabato e domenica il voto dei militanti nelle piazze : ... , la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica la cyber security, ma soprattutto ...

contratto di Governo - Conapo protesta : “Mancano i problemi dei Vigili del Fuoco - si parla solo di Forze Polizia e Forze Armate” : Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi politici di Lega e M5S stigmatizzando “l’assenza totale delle problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di Contratto di Governo nella quale si affrontano invece i problemi delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e anche della Polizia Municipale”. “Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze” ha detto Antonio Brizzi, segretario generale Conapo, che in una nota ...

contratto Lega-M5s - c'è anche un "Comitato" parallelo al Consiglio dei ministri : Nella serata di martedì l'Huffington Post ha pubblicato una bozza del Contratto di governo a cui stanno lavorando Lega e M5s, e su cui la trattativa si è arenata: 39 pagine che hanno scatenato polemiche feroci...

"contratto quasi pronto". Ma restano distanze su migranti - giustizia e grandi opere. Non affrontato tema dei rapporti con l'Ue : In un ufficio del 23esimo piano del Pirellone a Milano, dopo ore e ore di discussione, punto per punto, tema per tema, Laura Castelli domanda ai colleghi della Lega: "Ma voi, questo contratto, lo fate leggere ai vostri parlamentari?". Una domanda della capo delegazione dei 5 Stelle, unica donna al tavolo, che fa intendere che gli sherpa grillini hanno il fiato dei colleghi e degli attivisti sul collo soprattutto su alcuni temi. Troppe ...

Governo Pd-M5S : contratto chiaro o sarà un flop. I leader schiavi dei social : Il matrimonio si farà, oppure no? Pare che la moral suasion del presidente della Camera Roberto Fico sia stata decisiva per intavolare la discussione: Pd e M5S cercano un dialogo per dare vita a un Governo. La formula potrebbe essere quella del contratto “alla tedesca”, un parto tutt’altro che semplice, come proprio la “locomotiva d’Europa” ha dimostrato nei mesi successivi al voto, tra clausole, veri e propri dietrfront e ripensamenti. E pare ...