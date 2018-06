Il clima è una malattia E la politica non la cura

clima : anche una famiglia valdostana tra i ricorrenti contro l’Ue per danni : Alcune famiglie, che ritengono che le proprie vite siano messe a rischio dagli impatti dei cambiamenti Climatici, dentro e fuori dall’Europa, si sono rivolte alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio europei, per denunciare l’inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni Climalteranti al 2030. Tra le famiglie ricorrenti anche quella italiana di Giorgio Elter, che ha raccontato la sua esperienza e la sua storia ...

Finanza e clima : serve una carbon tax per convincere gli investitori che si fa sul serio : Anche se il cambiamento climatico non pare al centro del dibattito pubblico attuale, resta un tema strategico di questa nostra epoca, ormai presente in modo rilevante anche nelle analisi di esponenti autorevoli del mondo economico e finanziario.Fra queste segnalo un recente interessante intervento del Direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in un convegno del 16 aprile scorso a Roma, sul tema "Finanza e crisi climatica". Dopo ...

Guterres (ONU) : i cambiamenti climatici “una minaccia esistenziale per gran parte della vita del Pianeta” : In occasione dell’Austrian World Summit in corso a Vienna, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha chiesto di moltiplicare gli sforzi per combattere le conseguenze dei cambiamenti climatici, che “sono, semplicemente, una minaccia esistenziale per gran parte della vita del Pianeta, in special modo per quella degli esseri umani“. “Durante il mio lavoro di massimo responsabile dell’Onu affronto ogni ...

clima - le nostre città rischiano di diventare forni. A Taranto una giornata per parlarne : Il 15 e 16 maggio Taranto ospiterà la Conferenza nazionale “Clima, inquinamento atmosferico e salute” diventando così, per almeno per due giorni, la capitale d’Italia dell’impegno a favore della Salute e contro l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti Climatici. L’iniziativa è nata grazie alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, all’Associazione Medici per l’Ambiente e all’Ordine dei Medici di Taranto, con la collaborazione del ...

Questa è una nuova 'Era meteo climatica'? Metamorfosi delle stagioni : nuova 'Era meteo climatica' iniziata? Cambieremo abitudini? Ma cosa succede Prendendo spunto dalla cronaca meteo mondiale, dai dati rilevati dalle stazioni meteo, dalle ricerche e pubblicazioni scientifiche la logica conseguenza si evince è che siamo in una nuova 'Era' climatica, e che il clima è ...

Siamo in una nuova 'Era meteo climatica'? I fatti : LA SCIENZA CHE STUDIA IL CLIMA DEL PASSATO Le informazioni del passato derivano dalle ricostruzioni della paleoclimatologia. Non c'Erano le stazioni meteo durante il Medio Evo, e ancor meno nelle Ere ...

clima - National Geographic premia una dottoranda Unibo : BOLOGNA - Un finanziamento da 5.000 dollari per studiare gli effetti del riscaldamento globale sulla vita marina. Il contributo , «Early career grant», viene dal National Geographic ed è stato vinto ...

clima : Capi di stato chiedono alla Commissione Europea una chiara strategia climatica per trasformare l’Accordo di Parigi in realtà : I Capi di stato europei hanno invitato la Commissione Europea ad avanzare, all’inizio del 2019, una strategia Climatica per il 2050, che sia compatibile con l’Accordo di Parigi, per la riduzione delle emissioni di gas serra a lungo termine in Europa. L’attuale obiettivo dell’Europa di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 si basa sugli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 2°C. Ma ...

Ciclone sulle isole Fiji : vicina una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme a causa dei cambiamenti climatici : Le isole Fiji stanno entrano in una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme, secondo quanto dichiarato dal leader della nazione insulare del Pacifico dopo le inondazioni causate da un Ciclone che ha ucciso almeno 4 persone. Il Ciclone Josie ha colpito le Fiji nei giorni scorsi e, anche se la nazione di circa 1 milione di abitanti ha evitato di essere colpita direttamente dai venti, forti piogge e inondazioni hanno causato ...