huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il 'buonismo' non abita nelle patrie galere, fa bene Bonafede a voler ascoltare tutti - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Il 'buonismo' non abita nelle patrie galere, fa bene Bonafede a voler ascoltare tutti - bolartur : Retweeted L'HuffPost (@HuffPostItalia): Il 'buonismo' non abita nelle patrie galere, fa bene Bonafede a voler asco… - bolartur : RT @HuffPostItalia: Il 'buonismo' non abita nelle patrie galere, fa bene Bonafede a voler ascoltare tutti -

(Di lunedì 4 giugno 2018) È un saggio proposito, quello del neo-ministro della giustiziaditutti, nessuno escluso. Se così farà, potrà avere un quadro del sistema penale e penitenziario italiano molto diverso da quello che ha ispirato il programma del governo in materia.Scoprirà che il "" non, che le alternative al carcere -nonostante gli ottimi risultati in termini di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva- si sudano faticosissimamente, al punto che più della metà dei condannati detenuti sono sotto i termini per accedervi e che quasi diecimila di loro stanno scontando la loro pena in carcere fino all'ultimo giorno. E così il Ministro potrà scoprire che per tener fede agli obblighi costituzionali in materia di esecuzione delle pene e di privazione della libertà servono il ...