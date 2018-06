motorinolimits

: Il bilancio dell’ACI Racing Weekend a Monza - BarbaraPremoli : Il bilancio dell’ACI Racing Weekend a Monza - MotoriNoLimits : Il bilancio dell’ACI Racing Weekend a Monza -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Non è mancato lo spettacolo nel terzo ACI2018 andato in scena all’Autodromo di, che ha vista la doppietta personale di Leonardo Lorandi, mentre il finlandese William Alatalo ha conquistato la sua prima vittoria nel tricolore Formula 4. Doppietta anche per Lorenzo Pegoraro nell’esordio del Campionato Italiano Sport Prototipi con Gianmarco Quaresmini … L'articolo Ildell’ACIMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.