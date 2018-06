Il 4 giugno 1994 moriva l' indimenticabile Massimo Troisi

Blastingnews

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il 4il grande attore e regista napoletano, una figurache ha cambiato il modo di fare cinema: il suo esordio in televisione è avvenuto nel 1977. In quell'anno ha ottenuto un grande successo insieme agli attori Lello Arena ed Enzo Decaro fino ad arrivare all'anno 1981, uscita del suo primo film come regista: il successo al botteghino si rivelò sorprendente ed inaspettato. Il film era Ricomincio Da Tre, conosciuto anche dalle giovani generazioni a conferma del grande genio di: nel 1983 è arrivata un'altra pellicola sempre prodotta da Mauro Berardi che si intitolava Scusate Il Ritardo.ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un'artista poliedrico in quanto capace di mettersi a confronto con ruoli comici e drammatici. Negli anni ottanta la sua presenza in televisione era assidua e due persone sono state importanti ...