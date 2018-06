huffingtonpost

: I pediatri a Giulia Grillo: 'Non abolire l'obbligo di vaccinarsi - HuffPostItalia : I pediatri a Giulia Grillo: 'Non abolire l'obbligo di vaccinarsi - MPenikas : HuffPost: I pediatri a Giulia Grillo: 'Non abolire l'obbligo di vaccinarsi - ParidePalumbo : RT @HuffPostItalia: I pediatri a Giulia Grillo: 'Non abolire l'obbligo di vaccinarsi -

(Di lunedì 4 giugno 2018) La legge Lorenzin che reintroduce l'vaccinale "è stato un successo, i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una situazione buona. Al momento l'non va abolito, tanto più che ci sono molte altre priorità". Lo dice all'agenzia di stampa Agi Alberto Villani, presidente della Società italiana dia, dopo che il ministroha confermato che sui vaccini si interverrà, come da contratto M5S-Lega."Ora l'lo terrei - ribadisce Villani - poi la stessa legge prevede dopo tre anni di fare una verifica per vedere se le coperture sono tornate in sicurezza, e semmai ripensare all'obbligatorietà. Ma al momento questo tema non è assolutamente una priorità: io mi occuperei del calo degli specialisti ina per esempio, o della ...