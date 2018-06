I palestinesi non vogliono che Messi giochi in Israele

agi

: Un altro assassinio a sangue freddo che non ha alcuna giustificazione militare ma per il quale nessuno pagherà: il… - BambiniAntonio : Un altro assassinio a sangue freddo che non ha alcuna giustificazione militare ma per il quale nessuno pagherà: il… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il generale Jibril Rajoub, possibile successore del presidente Abu Mazen e capo della Federcalcio palestinese, ha chiesto a Lioneldi non giocare la partita Argentina-a Gerusalemme e ha chiesto ai tifosi del fuoriclasse di bruciare le sue magliette se scenderà in campo. In una conferenza stampa a Ramallah, Rajoub ha detto di aver scritto al governo argentino chiedendo chenon disputi la gara amichevole in programma il 9 giugno. "Questa partita è' diventata uno strumento politico", ha spiegato Rajoub. "Il governo israeliano - ha aggiunto - sta cercando di dargli un significato politico per il fatto che si terrà a Gerusalemme", dopo la decisione del presidente Usa Donald Trump di riconoscere la città Santa come capitale diUno stadio con un significato particolare "...