I convocati della Germania per i Mondiali

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Germania : esclusioni che fanno molto discutere : Mondiali Russia 2018, out Sanè e Leno dal novero dei convocati di Loew per la sua Germania, esclusioni che hanno sollevato un polverone Manuel Neuer vola in Russia con la Germania. Il portiere, reduce da un lungo infortunio, è stato inserito nell’elenco definitivo dei 23 convocati per il Mondiale dal ct della nazionale tedesca, Joachim Loew. Niente da fare invece per Bernd Leno, estremo difensore del Bayer Leverkusen che faceva parte ...

Biathlon - primo raduno della squadra A : sette i convocati dal direttore tecnico Curtaz : squadra A di Biathlon in raduno a Isolaccia (So) fino al 10 giugno, sette gli atleti convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz primo raduno della squadra A di Biathlon, che si ritrova a Isolaccia (So) fino a domenica 10 giugno per una serie di test individuali. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini, ...

Mondiali : ecco i convocati della Russia - c’è il 38enne Ignasevich : Dzagoev e Cheryshev ce l’hanno fatta: il ct della Russia Stanislav Cherchesov li ha inclusi nella lista dei 23 convocati per il Mondiale di casa. Proprio Cheryshev, che gioca in Spagna nel Villarreal è uno dei due ‘stranieri’: l’altro è il portiere Vladimir Gabulov, che gioca in Belgio nel Bruges. I tedeschi Roman Neustaedter e Konstantin Rausch non sono riusciti a evitare il taglio, mentre c’è il brasiliano Mario ...

Mondiali : ecco i convocati della Nigeria - ci sono Obi e Simy : Ci sono anche gli ‘kitaliani’ Joel Obi e Simy, che in patria chiamano Nwankwo, nella lista dei 23 convocati della Nigeria per i Mondiali, resa nota dalla federcalcio Nigeriana. Simy aveva esordito nella nazionale maggiore nell’amichevole di lunedì scorso con il Congo e ora il ct Gernot Rohr ha deciso di dargli fiducia. – portieri: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Daniel Akpeyi (Chippa Utd); ...

I preconvocati della Svizzera per i Mondiali 2018 : L'ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic ha chiamato sei giocatori di Serie A The post I preconvocati della Svizzera per i Mondiali 2018 appeared first on Il Post.

I convocati della Nigeria per i Mondiali 2018 : È la lista definitiva: ci sono anche Simy del Crotone e Joel Obi del Torino The post I convocati della Nigeria per i Mondiali 2018 appeared first on Il Post.

I preconvocati della Serbia per i Mondiali 2018 : L'allenatore Mladen Krstajic ha chiamato quattro giocatori di Serie A e sette della squadra che vinse i Mondiali Under-20 nel 2015 The post I preconvocati della Serbia per i Mondiali 2018 appeared first on Il Post.

convocati Germania Mondiali 2018 | Non c'è Goetze - l'eroe della finale brasiliana : Manuel Neuer ci dovrebbe essere, l'infortunio al piede sembra essere risolto e la nazionale tedesca potrà contare sul numero uno del Bayern Monaco. Ma per non rischiare nulla, il commissario tecnico della Germania...

Mondiali Russia 2018 - gli esclusi tra i convocati della Spagna : Così come il collega francese, Lopetegui ha lasciato fuori quasi un'intera squadra che avrebbe tutte le carte in regola per giocarsi la Coppa del Mondo. A guidarla un attacco di quantità e qualità ...

I 23 convocati della Spagna per i Mondiali in Russia : È la lista definitiva, salvo infortuni e altri imprevisti: sono rimasti fuori Alvaro Morata, Jose Maria Callejon, Suso e Luis Alberto The post I 23 convocati della Spagna per i Mondiali in Russia appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : esclusioni eccellenti - out Morata! : Mondiali Russia 2018, la Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori che faranno parte della spedizione russa della Nazionale tra le favorite della competizione Il Ct della Spagna, Julen Lopetegui, ha diramato le convocazioni per il Mondiale di Russia 2018. della lista dei 23 giocatori non fanno parte Sergi Roberto, Marcos Alonso, Vitolo e Alvaro Morata. Quest’ultimo, reduce da un periodo non esaltante al Chelsea, anche a causa di ...

I 23 convocati della Francia per i Mondiali : L'abbondanza di talenti ha costretto l'allenatore Didier Deschamps a escludere, tra gli altri, gente come Alexandre Lacazette, Anthony Martial e Adrien Rabiot The post I 23 convocati della Francia per i Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati della Russia : Akinfeev guida i padroni di casa : Stanislav Cherchesov, CT della Russia, ha diramato le pre-convocazioni per i Mondiali 2018 di calcio che giocheranno in casa dal 14 giugno al 15 luglio. I padroni di casa cercheranno di emozionare il proprio pubblico e di farsi largo nel torneo, la Nazionale non ha grandissime individualità di spicco ma è un buon gruppo che si affida soprattutto al portiere Akinfeev. Portieri: Akinfeev (CSKA), Gabulov (Club Brugge), Lunyov ...