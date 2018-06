Harry e Megan | i segreti del matrimonio

tvzap.kataweb

: RT @imfedee97: Stiamo aspettando il risveglio di Emma e Biondo più del matrimonio di Megan e Harry. #amici17 - muscatxpupella : RT @imfedee97: Stiamo aspettando il risveglio di Emma e Biondo più del matrimonio di Megan e Harry. #amici17 - mvvnligvt : RT @imfedee97: Stiamo aspettando il risveglio di Emma e Biondo più del matrimonio di Megan e Harry. #amici17 - CristinaGrippo : RT @imfedee97: Stiamo aspettando il risveglio di Emma e Biondo più del matrimonio di Megan e Harry. #amici17 -

(Di lunedì 4 giugno 2018) National Geographic rivela tutti idell’evento dell’anno attraverso il racconto della miriade di persone che per mesi hanno lavorato nell’ombra affinché ogni dettaglio di questoda favola risultasse perfetto. InE MEGHAN: IDEL, in onda su National Geographic (Sky, 403) lunedì 4 giugno alle 20:55, scopriremo il vortice di preparativi che si cela dietro un evento di questa portata grazie ad un accesso esclusivo e senza precedenti ai principali protagonisti di questa imponente macchina organizzativa, avvolta nella segretezza più assoluta fino al grande giorno. Tra questi l’organizzatore di eventi, Dominic Reid OBE, punto di riferimento per le cerimonie più importanti in Inghilterra come il Giubileo d’oro della Regina e il Lord Mayor’s Show. L’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby che ha officiato il ...