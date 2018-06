Hamburger vegano inganna i carnivori La polpetta che non è di carne arriva dagli Stati

Ecco l’Hamburger impossibile : è vegano - ma sanguina come uno vero : Con la primavera iniziano i barbecue, e un hamburger al sangue che sfrigola sulla griglia è tante cose. Il profumo, il colore rosa che vira al bruno, l’inconfondibile sentore leggermente metallico della carne semicruda. Rinunciare a esperienze sensoriali, anzi, sensuali del genere è forse uno dei motivi principali per cui tanti di noi non possono immaginare di essere vegetariani. Ora abbiamo una scusa in meno. Questa settimana la catena ...