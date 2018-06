Guatemala | eruzione Vulcano del Fuego | almeno 25 morti Video ultime notizie | feriti e

Eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : Israele offre assistenza : Israele ha offerto al Guatemala assistenza immediata per l’emergenza causata dall’ Eruzione del Volcán de Fuego . Le relazioni fra i due Paesi sono diventate più strette a seguito del trasferimento dell’ambasciata del Guatemala in Israele . L'articolo Eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : Israele offre assistenza sembra essere il primo su Meteo Web.

L'eruzione del vulcano del Fuego in Guatemala : Decine di persone sono morte in un paese a sud-ovest di Guatemala City, dove l'aeroporto è stato chiuso per la presenza di fumo e cenere