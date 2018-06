Guatemala | eruzione del Vulcano del Fuego | 25 morti | migliaia gli sfollati

Guatemala - ERUZIONE VULCANO DEL FUEGO “COME POMPEI”/ Ultime notizie video - 25 morti : velocità oltre a 100 km/h : GUATEMALA, ERUZIONE VULCANO del FUEGO: scenario apocalittico e bilancio drammatico. Si parla di almeno 25 morti, decine di feriti e oltre 3000 sfollati.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:17:00 GMT)

Guatemala come Pompei - eruzione del Vulcano del Fuego provoca 25 morti e migliaia di sfollati : 1,7 milioni di persone a rischio - L'eruzione ha sparso lapilli e cenere a oltre 4 chilometri di altezza. A quanto riportato dal Coordinamento nazionale per il controllo delle calamità, uno strato di ...

Anello di Fuoco : paura per un violentissimo terremoto dopo l’eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : Un totale di 25 persone hanno perso la vita e oltre 3.000 hanno bisogno di assistenza medica, in seguito alla violenta eruzione del Volcán de Fuego, in Guatemala, che ha emesso una colonna di cenere che ha superato i 9 km di altezza. Gli esperti hanno avvisato che l’aumento dei livelli dell’attività sismica intorno all’Anello di Fuoco potrebbe essere una premessa di terremoti violentissimi e ulteriori eruzioni. Il 2018 ha già visto le eruzioni ...

Eruzione vulcano Guatemala - catastrofe come Pompei : lahar devastanti uccidono decine di persone - le immagini dell’orrore [FOTO e VIDEO] : 1/47 ...

Eruzione del Vulcano del Fuego in Guatemala : 25 morti : L'Eruzione del Vulcano del Fuego in Guatemala ha provocato la morte di 25 persone e 20 feriti. Ancora da definire il numero delle persone che mancano

Eruzione del vulcano di fuoco in Guatemala : almeno 25 morti - migliaia di persone in fuga : Una enorme e intensa colonna di fumo e cenere ha invaso le città mentre la lava ha distrutto alcuni villaggi limitrofi al vulcano. Oltre 3mila gli abitanti evacuati ma ad essere minacciata è una popolazione di oltre un milione e mezzo di persone. Molti i centri non raggiunti dia soccorsi dove si temono molte vittime.Continua a leggere

Eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : impatto sulla popolazione “simile a quello di Pompei” [GALLERY] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Il Guatemala è alle prese con l’eruzione del vulcano del Fuego : Il Volcán de Fuego sta seminando morte nei pressi di Guatemala City, capitale dal Guatemala. Le vittime accertate sono 25, centinaia i feriti e migliaia le persone evacuate. A pagarne le spese è soprattutto El Rodeo, centro di 15mila persone nel dipartimento di San Marcos, ai piedi del vulcano del Fuego alto 3.763 metri, praticamente spazzato via dalla lava. Mancano ancora informazioni importanti, perché i soccorritori stanno facendo fatica a ...

Eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : Israele offre assistenza : Israele ha offerto al Guatemala assistenza immediata per l’emergenza causata dall’Eruzione del Volcán de Fuego. Le relazioni fra i due Paesi sono diventate più strette a seguito del trasferimento dell’ambasciata del Guatemala in Israele. L'articolo Eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala: Israele offre assistenza sembra essere il primo su Meteo Web.

L’eruzione del vulcano del Fuego in Guatemala : Decine di persone sono morte in un paese a sud-ovest di Guatemala City, dove l'aeroporto è stato chiuso per la presenza di fumo e cenere The post L’eruzione del vulcano del Fuego in Guatemala appeared first on Il Post.