Grillo di lotta | M5S di governo Ormai non sono più populisti

Beppe Grillo lotta con Lula : ‘Arrestato per non aver commesso alcun reato’ Video : Secondo #Beppe Grillo in #brasile si è verificato un vero e proprio “colpo di Stato” con la condanna e il successivo arresto dell’ex presidente Luiz Inazio da Silva detto Lula [Video]. Il fondatore del M5S si schiera senza se e senza ma dalla parte dell’ex operaio metalmeccanico, fondatore del Partido dos Trabalhadores Partito dei Lavoratori, perché lo ritiene vittima di un complotto giudiziario finalizzato ad impedire una sua nuova elezione ...