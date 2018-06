Grande Fratello | Alberto choc | frasi pesanti e parolacce Stasera il verdetto della D' Urso

Grande Fratello - a poche ore dalla finalissima la spaventosa crisi di nervi di Veronica : panico in casa : A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello di Barbara D'Urso , altissima tensione nella casa. Già, perché Veronica ha avuto una vera e propria crisi di nervi: dopo essersi tenuta dentro ...

Grande Fratello - Alberto choc : «Dici a mia madre 'Mi ubriaco e ti tro***'? Lei risponderebbe così...» : A poche ore dalla finale del Grande Fratello 15 , continuano a uscire indiscrezioni, e a volte scivoloni, dei 5 concorrenti rimasti in gara. E stavolta sarebbe Alberto ad averla detta grossa... Matteo ...

Vincitore Grande Fratello 15 / Chi sarà a trionfare? Favoriti Alessia Prete e Matteo Gentili : Pronostico Vincitore Grande Fratello 15, chi sarà a trionfare? Favoriti Alessia Prete e Matteo Gentili. Attenzione però alle possibili sorprese con Simona Coccia Colaiuta che scala posizioni(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 4 giugno 2018 | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 4 giugno 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 04 giugno 2018 11:16.

Lucia Orlando/ La commessa romana criticata sui social (Grande Fratello 15) : Lucia Orlando, la commessa romana, è tra i finalisti del Grande Fratello 15. Questa sera fuori dalla casa rivedrà Filippo Contri, come evolverà il loro rapporto?(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Lucia Orlando contro Simone Coccia : "Mi irrata solo guardarti" : Complice il gioco della verità voluto dagli autori, la commessa romana, per la prima volta e ad un passo dalla fine, esterna tutta la sua antipatia per il fidanzato della Pezzopane.

Veronica Satti/ Dopo il riavvicinamento con Bobby Solo - vincerà la sfida con Alberto? (Grande Fratello 15) : Veronica Satti potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello 2018 a un passo dalla finale: la figlia di Bobby Solo è in nomination con il favorito alla vittoria Alberto Mezzetti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:37:00 GMT)

Simone Coccia Colaiuta/ Amato sui social - meno nella casa : sarà lui il vincitore? (Grande Fratello 15) : Simone Coccia Colaiuta è stati il primo finalista del Grande Fratello 15, sarà lui a vincere questa edizione del reality? Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Veronica Satti in crisi al Grande Fratello : la sua paura : Grande Fratello 15: Veronica Satti svela la sua paura Tempo di bilanci al Grande Fratello. Questa sera Barbara d’Urso condurrà la finale del reality che vedrà scontrarsi al televoto Veronica Satti e Alberto Mezzetti, per poi decretare il vincitore finale. In queste ore la figlia di Bobby Solo è apparsa particolarmente in crisi al GF, tanto da rispondere male ad Alberto. Il motivo del nervosismo di Veronica, in base quanto confidato dalla ...

Grande Fratello 2018 - Aida Nizar fermata dalla polizia e scatta la multa - Video Video : Aida Nizar continua a dare spettacolo anche adesso che, per lei, si sono spenti i riflettori del Grande Fratello 2018. Chi ha to quest'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, sa bene che la star iberica è stata una delle protagoniste più controverse di quest'anno. La concorrente spagnola, infatti, è stata un vero e proprio ciclone all'interno della casa, scatenando non pochi contrasti e dissidi con gli altri ...

Luigi Mario Favoloso/ La scritta sulla maglietta e Nina Moric : sempre al centro della scena (Grande Fratello) : Luigi Mario Favoloso, tornerà a parlare della sua espulsione e del rapporto sempre più in crisi con Nina Moric stasera durante la finale in diretta su Canale 5? (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Aida Nizar Delgado/ Il Ciclone spagnolo si abbatterà sulla finale? (Grande Fratello 15) : Aida Nizar Delgado, la showgirl spagnola torna in televisione su Canale 5 dopo la multa per il tuffo nella fontana di Trevi. Chiederà scusa in diretta stasera? (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:46:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Gran finale per il Castigatore del reality : ha vinto su Bobby Solo? (Grande Fratello 15) : Cristiano Malgioglio, il paroliere torna in voga grazie al reality show di Canale 5. Cosa avrà preparato in vista della finale di stasera? Ci saranno delle sorprese? (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:31:00 GMT)