GRANDE FRATELLO 2018 Finale | diretta e vincitore | la d' Urso annuncia sorprese ed entra

GRANDE FRATELLO - la finale : Alberto è il favorito dei bookmaker : Ultime ore di trasmissione per il papà di tutti i reality: manca pochissimo per conoscere il vincitore del 15° Grande Fratello . La sfida per la vittoria, dopo un'edizione ricca di polemiche, colpi ...

GRANDE FRATELLO - Alberto choc : frasi pesanti e parolacce. Stasera il verdetto della D'Urso : A poche ore dalla finale del Grande Fratello 15, continuano a uscire indiscrezioni, e a volte scivoloni, dei 5 concorrenti rimasti in gara. E stavolta sarebbe Alberto ad averla detta grossa... Il sito ...

GRANDE FRATELLO - a poche ore dalla finalissima la spaventosa crisi di nervi di Veronica : panico in casa : A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello di Barbara D'Urso , altissima tensione nella casa. Già, perché Veronica ha avuto una vera e propria crisi di nervi: dopo essersi tenuta dentro ...

GRANDE FRATELLO - Alberto choc : «Dici a mia madre 'Mi ubriaco e ti tro***'? Lei risponderebbe così...» : A poche ore dalla finale del Grande Fratello 15 , continuano a uscire indiscrezioni, e a volte scivoloni, dei 5 concorrenti rimasti in gara. E stavolta sarebbe Alberto ad averla detta grossa... Matteo ...

Vincitore GRANDE FRATELLO 15 / Chi sarà a trionfare? Favoriti Alessia Prete e Matteo Gentili : Pronostico Vincitore Grande Fratello 15, chi sarà a trionfare? Favoriti Alessia Prete e Matteo Gentili. Attenzione però alle possibili sorprese con Simona Coccia Colaiuta che scala posizioni(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:00:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 15 | Puntata 4 giugno 2018 | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 4 giugno 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 04 giugno 2018 11:16.

Lucia Orlando/ La commessa romana criticata sui social (GRANDE FRATELLO 15) : Lucia Orlando, la commessa romana, è tra i finalisti del Grande Fratello 15. Questa sera fuori dalla casa rivedrà Filippo Contri, come evolverà il loro rapporto?(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:59:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018 - Lucia Orlando contro Simone Coccia : "Mi irrata solo guardarti" : Complice il gioco della verità voluto dagli autori, la commessa romana, per la prima volta e ad un passo dalla fine, esterna tutta la sua antipatia per il fidanzato della Pezzopane.

Veronica Satti/ Dopo il riavvicinamento con Bobby Solo - vincerà la sfida con Alberto? (GRANDE FRATELLO 15) : Veronica Satti potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello 2018 a un passo dalla finale: la figlia di Bobby Solo è in nomination con il favorito alla vittoria Alberto Mezzetti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:37:00 GMT)

Simone Coccia Colaiuta/ Amato sui social - meno nella casa : sarà lui il vincitore? (GRANDE FRATELLO 15) : Simone Coccia Colaiuta è stati il primo finalista del Grande Fratello 15, sarà lui a vincere questa edizione del reality? Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Veronica Satti in crisi al GRANDE FRATELLO : la sua paura : Grande Fratello 15: Veronica Satti svela la sua paura Tempo di bilanci al Grande Fratello. Questa sera Barbara d’Urso condurrà la finale del reality che vedrà scontrarsi al televoto Veronica Satti e Alberto Mezzetti, per poi decretare il vincitore finale. In queste ore la figlia di Bobby Solo è apparsa particolarmente in crisi al GF, tanto da rispondere male ad Alberto. Il motivo del nervosismo di Veronica, in base quanto confidato dalla ...

GRANDE FRATELLO 2018 - Aida Nizar fermata dalla polizia e scatta la multa - Video Video : Aida Nizar continua a dare spettacolo anche adesso che, per lei, si sono spenti i riflettori del Grande Fratello 2018. Chi ha to quest'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, sa bene che la star iberica è stata una delle protagoniste più controverse di quest'anno. La concorrente spagnola, infatti, è stata un vero e proprio ciclone all'interno della casa, scatenando non pochi contrasti e dissidi con gli altri ...

Luigi Mario Favoloso/ La scritta sulla maglietta e Nina Moric : sempre al centro della scena (GRANDE Fratello) : Luigi Mario Favoloso, tornerà a parlare della sua espulsione e del rapporto sempre più in crisi con Nina Moric stasera durante la finale in diretta su Canale 5? (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:53:00 GMT)