Grande Fratello 2018 | chi sarà il vincitore?

Programmi TV di stasera - lunedì 4 giugno 2018. Italia vs Olanda contro la finale di Grande Fratello : Amichevole Italia vs Olanda Rai1, ore 20.45: Italia vs Olanda Messa alle spalle la terribile delusione per la mancata qualificazione per i prossimi Campionati del Mondo, per l’Italia è il momento di guardare oltre e di concentrarsi su quegli impegni che possano consentire al gruppo di giocatori che andranno a dar vita ad un nuovo ciclo, di creare la giusta amalgama. Questa sera va in onda l’amichevole Italia-Olanda dall’Allianz ...

Grande Fratello 2018/ Finale - diretta e vincitore : Gina Lollobrigida ospite speciale! : Grande Fratello 2018, Finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale diretta : Gina Lollobrigida ospite : [live_placement] Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.Dopo sette settimane, a contendersi la vittoria saranno: Lucia, Simone, Matteo, Alessia, e chi supererà il televoto in corso – che decreta l’ultimo finalista – tra Alberto e Veronica.prosegui la letturaGrande ...

GINA LOLLOBRIGIDA : stasera super ospite del Grande Fratello – La finale : Sarà GINA LOLLOBRIGIDA la guest star della finalissima di Grande Fratello 15, in onda questa sera in prime time su Canale 5. Leggenda del cinema italiano e internazionale, icona di bellezza e femminilità, l’attrice, questa sera, entrerà nella Casa di Grande Fratello per fare una sorpresa ai finalisti e dar loro alcuni consigli. A contendersi il titolo di vincitore di questa quindicesima edizione del reality, prodotto da Endemol Shine Italy e ...

