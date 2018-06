Grande Fratello 15 – Svelato il nome del vincitore del reality

Matteo Gentili eliminato/ Terzo classificato : finalissima per Alessia e Alberto ( Grande Fratello 2018) : Matteo Gentili , sarà davvero l'ex calciatore il vincitore di questa edizione? Si troverà di fronte alla sua fidanzata Alessia Prete l'altra favorita per la finale. (Grande Fratello 2018) (Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:50:00 GMT)

Grande Fratello 2018 vincitore e eliminati : Alessia batte Lucia! : Grande Fratello 2018 vincitore e eliminati nella finalissima – Ad un solo passo dall’ultima battuta dall’esito finale, i tre concorrenti rimasti in gara si sono sottoposti all’esito del televoto. Alessia, Matteo e Alberto si sfidano in diretta per tentare di conquistare i 100 mila euro in palio ed il primo posto in classifica. Dopo aver fatto fuori ai voti Simone, Matteo è costretto a lasciare la Casa. Il vincitore del ...