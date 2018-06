Grande Fratello 15 | Stefania Pezzopane a Simone Coccia | Mai vergognata di

La Pezzopane torna al Grande Fratello : Aida Nizar grida contro Simone : Finale Grande Fratello 15, il discorso d’amore di Stefania Pezzopane: Aida Nizar contro Simone Coccia Colaiuta Stefania Pezzopane è tornata al Grande Fratello 15. In occasione della finale, l’onorevole ha riabbracciato il fidanzato Simone Coccia Colaiuta e tenuto un altro discorso sull’amore che combatte i pregiudizi. Sull’amore più forte di tutto, più forte delle critiche […] L'articolo La Pezzopane torna al Grande ...

Grande Fratello 2018/ Diretta finale - vincitore e eliminati : chi vince tra Matteo - Alessia e Alberto? : Grande Fratello 2018, finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:22:00 GMT)

Vincitore Grande Fratello 2018/ Chi è? Podio formato da Alessia Prete - Matteo Gentili e Alberto Mezzetti : La finale del Grande Fratello 2018 ci regalerà il nuovo Vincitore dell'edizione dei record, sarà una corsa a due tra Matteo e Alberto o ci sarà una sorpresa tra Simone e Lucia?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:19:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale diretta : Lucia eliminata : [live_placement]Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 15 finale diretta: Lucia eliminata pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 00:21.

Padre di Alessia Prete al Grande Fratello 2018 / Video - conosce Matteo Gentili : "Mi sembri un bravo ragazzo" : Il papà di Alessia Prete al Grande Fratello 2018: sorpresa per la concorrente e per Matteo Gentili che incontra il "suocero" e fa la sua conoscenza(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale diretta : sorpresa di Stefania Pezzopane per Simone : [live_placement]Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 15 finale diretta: sorpresa di Stefania Pezzopane per Simone pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 00:10.

Simone Coccia Colaiuta eliminato/ È il quinto classificato e nomina Lucia Orlando (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta è stati il primo finalista del Grande Fratello 15, sarà lui a vincere questa edizione del reality? Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:45:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale diretta : sorpresa per Alessia : [live_placement]Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 15 finale diretta: sorpresa per Alessia pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 23:51.

Veronica e Alberto del Grande Fratello spiegano perché si sono baciati : Grande Fratello: perché Alberto Mezzetti e la figlia di Bobby Solo si sono baciati Ha stupito tutti il bacio che Alberto Mezzetti e Veronica Satti si sono scambiati nella notte al Grande Fratello. Ha sorpreso il pubblico per via della figlia di Bobby Solo che, com’è noto, è lesbica e fidanzata da tempo con Valentina, […] L'articolo Veronica e Alberto del Grande Fratello spiegano perché si sono baciati proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - finale live : Veronica e Simone Coccia eliminati. Alessia e Lucia al televoto. Gina Lollobrigida super ospite : Su leggo.it il live della finalissima del Grande Fratello per decretare il vincitore di questa 15ma edizione che si aggiudicherà i 100 mila euro di montepremi. 23.30 Matteo e Alberto devono andare in ...

Grande Fratello 15 – Ottava puntata di lunedì 4 giugno 2018 – La FINALE. Eliminata Veronica. Simone 5°. : Grande Fratello 15, la versione normale del padre di tutti i reality, è tornata in onda dopo quasi tre anni di assenza, ha ritrovato alla conduzione Barbara D’Urso che è tornata a quattordici anni di distanza dalla sua ultima conduzione del reality, e ha ottenuto gradi polemiche e grandi consensi. Gli ascolti, infatti, per una […] L'articolo Grande Fratello 15 – Ottava puntata di lunedì 4 giugno 2018 – La FINALE. Eliminata Veronica. ...

Grande Fratello - Bobby Solo scrive in diretta alla figlia : «Per me hai vinto tu». Veronica in lacrime : Veronica Satti è la prima eliminata di questa finale. Con il 60% dei voti deve dire addio al sogno di vincere la quindicesima edizione del Grande Fratello. M a per lei c'è una vittoria più importante, ...

Grande Fratello 2018/ Diretta finale - vincitore e eliminati : Simone Coccia fuori - al televoto Lucia e Alessia : GRANDE FRATELLO 2018, finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:32:00 GMT)

Bobby Solo - messaggio in diretta al Grande Fratello 2018/ "Cara Veronica - per me hai vinto tu!" : Bobby Solo, messaggio in diretta al Grande Fratello 2018 per la figlia Veronica Satti. "Cara Veronica. Mi dispiace perché meritavi di vincere ma per me hai vinto"(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:25:00 GMT)