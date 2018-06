Grande Fratello 15 finale diretta | Veronica e l' incontro con i nonni

Alberto Mezzetti/ Video - Barbara D'Urso nella casa per tagliargli i capelli! ( Grande Fratello 2018) : Alberto Mezzetti è tra i favoriti alla vittoria finale del Grande Fratello 15, ma il Tarzan di Viterbo deve superare la nomination con Veronica Satti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Veronica Satti/ L'ossessione per il padre Bobby Solo e l'incontro con i nonni ( Grande Fratello 2018) : Veronica Satti potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello 2018 a un passo dalla finale: la figlia di Bobby Solo è in nomination con il favorito alla vittoria Alberto Mezzetti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:43:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale diretta : sigla e cambio d'abito : [live_placement] Grande Fratello 15 finale : anticipazioni Grande Fratello , il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale . In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la lettura Grande Fratello 15 finale diretta : sigla e cambio d'abito pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 21:38.

Grande Fratello 2018/ Finale - diretta e vincitore : Barbara D'Urso in versione Barbie Meghan in studio : GRANDE FRATELLO 2018 , Finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:27:00 GMT)

GF15 : Aida Nizar è tra i nomi papabili del Grande Fratello Vip 3 Video : È senza ombra di dubbio che Aida Nizar sia stata uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello 15. In solo due settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha scatenato una pletora di polemiche. Aida ha infuocato gli animi degli altri concorrenti del reality show condotto da Barbara D’Urso che non l’hanno mai sopportata e né tantomeno amata. Tra polemiche, screzi e diatribe, la Nizar ha portato anche la squalifica di un ...

Grande Fratello - finale live : televoto tra Alberto e Veronica - sigla inedita e Gina Lollobrigida super ospite : Subito dopo Striscia la Notizia il Grande Fratello accoglierà il pubblico di canale 5 per decretare il finalista di questa 15ma edizione che si aggiudicherà i 100 mila euro di montepremi. Tantissime ...

Grande Fratello 15 finale diretta : Stefania Pezzopane ospite in studio : [live_placement]Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 15 finale diretta: Stefania Pezzopane ospite in studio pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 21:11.